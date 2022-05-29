انت الان تتابع خبر وحش الهواتف الذكية.. سامسونغ تطرح هاتفاً بتقنية 5G وبمواصفات وأسعار غير مسبوقة ومنافسة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأت شركة سامسونغ الاستعداد لإطلاق هاتف ذكي جديد سيعمل مع شبكات 5G، وسيطرح بمواصفات وأسعار منافسة.

ووفقا لأحدث التسريبات، فإن الهاتف الجديد من الفئة "M" سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75/9.7) ملم، وزنه 223 غ، وفق "سبوتنيك".

هذا وسيجهز الهاتف بشاشة PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

كما سيضم الاداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 732G، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

ومقرر أن يحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+5) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسوف تدعم سامسونغ هذا الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.