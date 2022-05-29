سعر ومواصفات Oppo A57 4G الجديد بعد طرحه بالأسواق

قامت شركة اوبو العالمية بطرح هاتفها Oppo A57 4G الجديد بعد طرحه بالأسواق الخارجية، ويأتي الجوال وسط منافسة شرسة من شركات تصنيع الهواتف الذكية، وتأمل الشركة أن يحقق الجوال النجاح الذي حققته هواتفها السابقة، حيث تتميز هواتف اوبو بتصميمها الرائع ومتانة وجودة الخامات التي يصنع منها الهاتف، والجوال من الفئة السعرية المنخفضة التي تناسب الكثيرين من عشاق الهواتف الذكية، كما يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Oppo A57 4G.

مواصفات Oppo A57 4G

جوال اوبو A57 يحتوي على العديد من المواصفات الرائعة والتي تعجب الكثيرين من محبي وعشاق الجوالات الذكية وهى كما يلي:-

يبلغ وزن الهاتف ١٨٧ جرام، كما تبلغ أبعاده 8*75*163 ملم.

خامات تصنيع الجوال الخارجية البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل.

يأتي الهاتف مقاوم للماء بشهادة IPX4، كما يأتي مقاوم للغبار بشهادة IP5X.

يدعم الجوال تشغيل شريحتي اتصال من نوع الجيل الرابع، كما يحتوي على كارت ميموري تبلغ سعة التخزينية 1 تيرا.

يأتي بمعالج ميدياتك Helio G35 ثماني النواة.

تبلغ دقة تصنيع المعالج ١٢ نانو ميتر، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع powerVR GE8320.

يحتوي على واجهة اوبو colorOS 12.1 وهذه الواجهة مبنية على Android 12.

تبلغ مساحة تخزين الجوال الداخلية ٦٤ جيجابايت، وتبلغ مساحة الذاكرة العشوائية ٣ رام.

نوع رامات الجوال LPDDR4X، ونوع الذاكرة eMMC 5.1.

الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي وهو خاص بالسماعات.

تأتي سماعة الجوال من نوع Mono.

الجوال لا يأتي مدعوم بمستشعر الـ NFC.

يحتوي الجوال على بصمة الإصبع وهى موجودة على زر التشغيل، كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock.

يأتي الجوال باللون الأسود واللون الأخضر.

مواصفات كاميرات اوبو A57

يأتي جوال Oppo A57 4G بثلاث كاميرات ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للجوال أحادية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة HDR، كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل. الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 13 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل وتستخدم في عملية العزل. تدعم الكاميرات فلاش LED، وتدعم التصوير بجودة HDR، وتدعم التصوير الـ Panorama، كما تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة 1080 بكسل.

سعر Oppo A57 4G

يبلغ سعر اوبو A57 4G الجديد في تايلاند النسخة ٦٤ جيجابايت وذاكرة عشوائية ٣ جيجابايت ١٥٠ يورو، كما يبلغ سعره بالدولار الأمريكي ١٦٠ دولار، كما يبلغ سعره في مصر ٣٠٠٠ جنيه مصري.