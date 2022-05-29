طريقة تشغيل لعبه جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر 2022

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عمر شويل - جدة طريقة تشغيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر يبحث ملايين من المستخدمين وعشاق الألعاب الإلكترونية الخطوات المطلوبة التي تساعدها على تشغيل لعبه جاتا لبيرتي سيتي ستوري على أجهزة الكمبيوتر وعلى الهواتف الذكية لكي يتمكنوا من الاستمتاع بجميع المغامرات الموجودة فيهم لأن هذه اللعبة تجعلهم يشعرون أنهم في الحقيقة وبالتالي يستمتعون أكثر بهذه اللعبة.

تشغيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الكمبيوتر

يمكنكم تشغيل هذه اللعبة الإلكترونية على جميع أجهزة الكمبيوتر للإستمتاع أكثر بهذه اللعبة من خلال اتباع الخطوات التالية وتشمل الآتي،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى مربع البحث وكتابة اسم اللعبة ثم الضغط عليه ويمكن كتابة اللاعب سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

بعد ذلك تنتظر بعد أن تظهر اللعبة أمامك ثم تضغط على كلمة تشغيل اللعبة أو تثبيت اللعبة وتنتظر دقائق معدودة ثم يمكنك أن تقوم بتشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة.

يمكن أيضا تشغيل هذه اللعبة على الجهاز الكمبيوتر من خلال تنزيل تطبيق البلوستكس والبحث عن هذه اللعبة وبعد أن تصل أمامك تقوم باختيار تثبيت أو تشغيل اللعبة وتنتظر ثوان ثم تبدأ بتشغيل اللعبة بعد ذلك بكل سهولة.

جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الهواتف الذكية

يمكن الآن لجميع عشاق هذه اللعبة الإلكترونية تشغيلها على أجهزة الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية،

قم بفتح متجر جوجل بلاي الخاص بالهاتف بعد ذلك تبدأ بكتابة هذه اللعبة في مربع البحث والضغط عليه وبعد ذلك سوف تظهر أمامك تبدأ بالضغط على كلمة تشغيل أو تثبيت اللعبة وفي خلال ثوان معدودة يمكنك أن تقوم بتشغيل اللعبة والاستمتاع بكافة المغامرات الشيقة الموجودة فيها في أي وقت.

يمكنك أيضا بكل سهولة تشغيل هذه اللعبة على أجهزة الايفون أو أي نوع من أنواع الهواتف الذكية من خلال فتح المتجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث والضغط عليه وبعدها انتظر قليلاً وسوف تظهر أمامك اللعبة تضغط على كلمة تشغيل أو تثبيت وبعد ذلك ينبغي عليك انتظار الوقت المطلوب بعد ذلك تبدأ بتشغيل اللعبة والاستمتاع بجميع المناطق الموجودة فيها كما يمكنك أن تقوم بمشاركة أصدقائك في هذه اللعبة حتى تتمكن من الاستمتاع أكثر بهذه اللعبة الإلكترونية.