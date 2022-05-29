قبل شرائه .. تعرف على ومواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G في مصر والسعودية والإمارات والكويت

حيث انه أتى بمواصفات وميزات منافسة وفريدة للغاية وتسعى شاومي عبره بمنافسة الكثير من هواتف الشركات الأخرى خصوصا شركتي مثل Samsung Galaxy A73 وOppo Reno7 5G.

وهذا الهاتف Note 11 Pro+ يأتي بشاشة سوبر أموليد والتي تدعم العديد من الخصائص والتقنيات الحديثة كما أنها تأتي بثقب للكاميرا الأمامية وبحافة سفلية صغيرة نسبيًا، ومعالج Dimensity 920 والذي يعتبر من أفضل معالجات الفئة المتوسطة العليا وأفضل من معالج Exynos 1280 الموجود في Samsung Galaxy A33 وGalaxy M33، بالإضافة لعدسة خلفية أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وشحن سريع للغاية بقوة 120 واط.

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مواصفات Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+. دعم تردد 120 هيرتز. دعم تقنية HDR10، وشدة استضاءة تصل إلى 1200 Nits. بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5. المعالج MediaTek Dimensity 920 ثماني الأنوية 6 نانومتر. معالج رسومي: Mali-G68 MC4 نظام التشغيل Android 11 واجهة المستخدم MIUI 12.5 المساحة التخزينية 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة: 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 “عدسة أساسية” 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة” 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو” مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. مع وجود فلاش LED. دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5. دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 60 فريم. البطارية بسعة 4500 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 120 واط.

مميزات جوال Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

معالج Dimensity 920 يقدم أداء ممتاز في الاستخدام اليومي وفي الألعاب مثل لعبة ببجي نيو ستيت.

عيوب جوال شاومي ريدمي نوت 11 برو بلس 5G

سعر مرتفع

لا يمكن تركيب كارت ذاكرة خارجي مع شريحتين اتصال في وقت واحد.

غير مرفق سماعة أذن في علبة الهاتف

سعر موبايل Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G في مصر

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 10,200 جنيه مصري.

سعر جوال Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G في السعودية

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,900 ريال سعودي.

سعر جوال Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G في الإمارات

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1300 درهم إماراتي.

سعر جوال Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G في الكويت

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 150 دينار كويتي.