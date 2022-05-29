نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وطرق لتقليل فاتورة الكهرباء حتى لو مشغل التكييف جربها ولن تندم في المقال التالي
قام جهاز حماية المستهلك بالتأكيد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك على ضرورة عدم وضع اي أكل ساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد لأن ذلك يساعد في تقليل فاتورة الكهرباء بشكل كبير وهذه هي واحدة من الطرق التي يمكن من خلالها التخفيض في استهلاك الكهرباء، وأيضاً للتخفيف من سعر فاتورة الكهرباء والثلاجة هي أكثر الأجهزة الكهربائية التي تأخذ من الكهرباء بشكل كبير جداً.
خطوات تساعد في تقليل فاتورة الكهرباء
يمكن للمستهلك الذي يستفيد من الكهرباء التخفيض من سعر فاتورة الكهرباء الخاصة به، وذلك من خلال أكثر من طريقة، وأهمها هي تقليل استهلاك الكهرباء وهذه الطرق عبارة عن:
- يجب عدم فتح باب الثلاجة بشكل متكرر وأكثر من مره في اليوم الواحد، وذلك للحد من زيادة معدل استهلاك الكهرباء وأيضاً للحد من زيادة سعر الفاتورة.
- يجب قبل شراء الأجهزة النظر في بطاقة الكفاءة الخاصة بالطاقة للأجهزة الكهربائية وخصوصاً الثلاجة.
- يجب ترك مسافة خلف الثلاجة لا تقل عن ١٥ سم وذلك لكي تزيد مسافة التهوية للأنابيب الخاصة بالتبريد وذلك يساعد في تقليل وتخفيف استهلاك الكهرباء، وينصح أيضاً بترك مسافة لا تقل عن ٥ سم من يمين ويسار الثلاجة.
- يجب الكشف دائماً على الإطار العازل الذي يوجد في باب الثلاجة وذلك حتى يقلل من تسريب البرودة إلى خارج الثلاجة أو دخول الهواء الساخن إلى الثلاجة، وأيضاً إغلاق الثلاجة بإحكام شديد.
- يجب وضع الثلاجة في أكثر مكان بارد يوجد في المطبخ وعدم وضع الثلاجة بجانب الفرن.
- عدم وضع طعام ساخن جداً في الثلاجة ويجب وضعه بارك حتى لا يأخذ طاقة تبريد زيادة.
- يجب التأكد من ضبط درجة حرارة الثلاجة على ٢ حتى ٤، وضبط درجة الحرارة من ١٨ إلى سالب ٢٠ للفريزر وذلك يحافظ على الأكل طازج وصحي أكثر، كما أنه يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء.
- يجب تنظيف المكثف بشكل مستمر وأيضاً الموتور والمبخر الموجود في الثلاجة مرة أو مرتين سنوياً على الأقل.
- يجب الحرص دائماً على التخلص من الثلج الذي يوجد في الثلاجة بشكل مستمر.
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