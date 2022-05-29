طريقة عبقرية لاسترداد الفيزا عند سحبها داخل الماكينة الصراف الآلي

في الوقت الحالي أصبحت البطاقات البنكية أو ما يعرف بالفيزا من الأساسيات الهامة في الحياة اليومية، فهي تستخدم في كثير من المهام اليومية، مثل: الحصول على الراتب الشهري، يتم فيها وضع مبالغ مالية كبيرة وسحبها في أي وقت، إلا أن هناك بعض المشاكل التي قد يتعرض لها العملاء الذين يستخدمون الفيزا مثل: سحب الفيزا عند وضعها في ماكينة الصراف الآلي ويمكن حل هذه المشكلة بخطوات سهلة والحصول على الفيزا مرة ثانية في وقت قصير.

أسباب سحب بطاقة الفيزا في ماكينات الصراف الآلي

هناك بعض الأوقات التي يتم فيها سحب الفيزا في ماكينة الصراف الآلي سواء كانت في عمليات الإيداع أو السحب، ومن ضمن أسباب سحب الفيزا نجد التالي:

عند قيام العميل بإدخال كلمة المرور الخاصة به بشكل خاطئ 3 مرات متتالية في نفس اليوم.

إذا تأخر العميل أثناء كتابته كلمة مرور الفيزا عند قيامه بأي من العمليات البنكية سواء بالسحب أو الإيداع.

في حالة ما كانت بطاقة الفيزا صلاحيتها منتهية، أو خارج الخدمة في الوقت الحالي.

يتم سحب بطاقة الفيزا أيضاً عند قيام صاحب الفيزا بالإبلاغ عن ضياع الكارت بالرقم السري، وفي هذه الحالة يسحب البنك البطاقة بشكل فوري.

إذا كانت ماكينة الصراف الآلي متعطلة أو بها أي مشكلة تسحب بطاقات الفيزا.

عند التأخر في سحب بطاقة الفيزا أثناء عملية السحب أو عملية الإيداع أيضاً.

خطوات استعادة بطاقة الفيزا بعد سحبها في ماكينة الصراف الآلي

إذا تعرض الفرد لمشكلة سحب بطاقة الفيزا الخاصة به، يمكن حل هذه المشكلة بكل بساطة عن طريق بعض الخطوات، ومن ضمن هذه الخطوات نجد التالي: