طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 2022 تعليق عربي

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Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 2022 من تطوير ونشر عملاق صناعة الألعاب الإلكترونية اليابانية كونامي التي قامت بنشر اللعبة للمرة الاولي عام 1998 لصالح منصة الألعاب بلاي ستيشن وقد نجحت اللعبة نجاحا كبير في ذلك الوقت مما جعل كونامي تقوم بتطوير اللعبة وإصدار أجزاء جديدة منها لتعمل علي جميع منصات تشغيل الألعاب بما فيها أكس بوكس وويندوز وفي عام 2014 أعلنت عن النسخة الخاصة باجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد ولحقها النسخة الخاصة بهواتف ايفون وتعتبر هي المنافس المباشر للعبة fifa 22 التي تصدرها شركة EA sport ابكندية المتخصصة في الألعاب الرياضية ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل إي فوتبول 22 علي الموبيل. مميزات لعبة إي فوتبول 22 لكرة القدم: اللعب بأفضل الأندية الأوروبية الحقيقية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وغيرها من الأندية

إمكانية اللعب أونلاين محلياً في مباريات ضد الواحد أو متعددة الخصوم.

إمكانية اللعب دولياً في منافسة اللاعبين من كل دول العالم بعد تجهيز فريقك وصقل مهارات اللاعبين

إعادة إحياء اللحظات الساحرة لأعظم لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين عن طريق “Iconic moment series”

إمكانية ضم أساطير الكرة عبر التاريخ إلى فريقك مثل ديفيد بيكهام ومارادونا وغيرهما.

خاصية اللاعبين المميزين، والتي تمنح اللاعبين الأفضل خلال الأسبوع مميزات خاصة وتقييمات أعلى ومهارات و تصاميم منفردة

خاصية التحديث الأسبوعي الحي، والذي يقوم أسبوعياً بتجميع البيانات من المباريات الحقيقية على أرض الواقع ثم يقوم بتحديث بيانات اللاعبين والأندية طبقاً لها

إمكانية تعديل وتحديث لبس الفرق

تحديث التصاميم الخاصة بشخصيات اللاعبين

صور جديدة وأخرى محدثة للاعبين والفنيين بالفرق

تحديث بيانات التعليق الصوتي

بهذا الإصدار تم حل و إصلاح جميع مشكلات وأعطال النسخة السابقة طريقة تنزيل Efootball pes 22 للموبيل في البداية عليك التأكد من توصيل الجوال بشبكة الانترنت.

بعد ذلك التوجهة إلي متجر التطبيقات جوجل بلاي لجوالات اندرويد ومتجر ابل ستور لهواتف ايفون.

ثم كتابة أسم اللعبة داخل صندوق البحث والبحث عن اللعبة.

إذا كانت اللعبة مثبتة بالفعل عل جهازك تضغط علي أيقونة تحديث أو ايقونة تثبيت إذا لم تقم بتحميل اللعبة من قبل.

بعد تحميل اللعب تقوم باختيار فريقك المفضل وبداية اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 2022 تعليق عربي - ثقفني

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