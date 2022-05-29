شاومي تصدم جميع عملائها وتكشف عن قائمة بالأجهزة الحديثة التي لن يتم دعمها ولن تتلقى اي تحديثات .. تعرف عليها !

ومن هذه الشركات التى تُطلق هواتف كثيرة على نطاق واسع هي Xiaomi لذلك قامت شاومي بالكشف أنه قد حان لرفع الدعم عن الهواتف الأقدم ، وقد قامت بنشر قائمة تحتوي على الهواتف التي لن يكون لديها دعم رسمي بالتحديثات القادمة.

وكشفت Xiaomi عن قائمتين من الأجهزة التي لن يتم دعمها بعد الآن. أحدها يسمى Xiaomi End of Life . ويتضمن الهواتف الذكية التي لن تتلقى تحديثات البرامج . بما في ذلك تحديثات الأمان والإصدارات الجديدة من MIUI shell ونظام التشغيل Android. يتضمن عددًا كبير ، موجود في القائمة أدناه. بالإضافة الي انضمام اجهزة اخري مثل Redmi Go. و Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro . أو انضمت مؤخرًا إلى صفوفها.

تتكون القائمة الثانية من الأجهزة التي لن تُقدم لها خدمة ما بعد البيع . مثل إصلاح واستبدال المكونات . ولكن سيظل أصحاب هذه الأجهزة قادرين على المطالبة بخدمات الاختبار، وتصحيح الأخطاء.

أجهزة Xiaomi التي لن تتلقى تحديثات بعد الآن

قامت Xiaomi بتحديث قائمة الأجهزة اعتبارًا بداية مايو ” نهاية الدعم ” . أي أولئك الذين انتهت بالفعل فترة دعمهم . وبالتالي لن يتلقوا تحديثات Android أو MIUI بعد الآن. من بين هؤلاء نجد Xiaomi Mi MIX 2S . و Mi 8 Lite (إصدار الشباب) . و Redmi Note 5 . و Redmi 6. و Mi Pad 4. و Xiaomi Mi Band. Mi Band 2. و Mi Band 3 . و Mi Band 3i (إصدار الهند) . و Mi Band 4. و Mi Watch و Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition. والعديد من الملحقات والأجهزة المنزلية الذكية

أجهزة Xiaomi التي لن تحصل على خدمة ما بعد البيع

تجدر الإشارة إلى أن القائمة الثانية للأجهزة تتعلق بالسوق الصيني فقط . لكن من غير المرجح أن يتغير الوضع في السوق العالمية كثيرًا. تتكون القائمة الثانية من الأجهزة التي لن تقدم خدمة ما بعد البيع . مثل إصلاح واستبدال المكونات. ولكن سيظل أصحاب هذه الأجهزة قادرين على المطالبة بخدمات الاختبار. وتصحيح الأخطاء.

وهي تشمل Xiaomi Mi MIX 2S و Mi 8 Lite (إصدار الشباب) و Redmi Note 5 و Redmi 6 و Mi Pad 4 و Xiaomi Mi Band. Mi Band 2 و Mi Band 3 و Mi Band 3i (إصدار الهند) و Mi Band 4 و Mi Watch و Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition والعديد من الملحقات والأجهزة المنزلية الذكية.