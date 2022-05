Oppo Reno 8 pro plus فلاج شيب أوبو الجديد | تعرف علي مواصفات وسعر الهاتف

Oppo Reno 8 pro Plus أقوي الهواتف الذكية الجديدة من شركة أوبو ضمن العائلة الأكثر انتشاراً. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـReno الشهيرة بين عدد كبير من المستخدمين حول العالم. فقد أطلقت الشركة ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها وهم : Oppo Reno 8 ، Oppo Reno 8 pro. وأيضاً هاتفنا لهذا اليوم والذي يعد أقوي إصدارات تلك السلسلة الجديدة Oppo Reno 8 Pro Plus. فيأتي الهاتف مع أقوي معالجات شركة ميديا تيك حتي الآن ، بالإضافة إلي معالج MariSilicon X الخاص بأوبو لتحسين تجربة التصوير. بالإضافة إلي بطارية مع سرعة شحن تصل إلي 80 وات وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز. وفيما يأتي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Oppo Reno 8 pro plus وما يقدمه من مميزات ومواصفات ممتازة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 pro plus :

‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 183 جراماً.‌

خامات تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس.‌

لكن لا يأتي الهاتف مع دعم المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف.‌

أيضاً لم يتم الإعلان بشكل رسمي ن أية مقاومة للهاتف ضد الغبار والماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1080×2412 بكسل.‌

، تتوفر بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1080×2412 بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 394 بكسل لكل إنش.‌

كما تحتل الشاشة حوالي 93.4% من جسم الهاتف ، مع أبعاد العرض 20:9 مما يوفر مساحة أكبر وتجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

تدعم الشاشة أيضاً خاصية 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة لتوفير صورة أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

أيضاً تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 950 شمعة مع دعم خاصية HDR10+ ، وبالتالي توفر الشاشة وضوح أفضل حتي في وجود أشعة الشمس.‌

كذلك تأتي شاشة الهاتف بدعم معدل التحديث 120 هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

بالإضافة إلي أن شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

أداء الهاتف :

يتوفر الهاتف بدعم نظام التشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOS 12.1.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 8100-Max ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌ يعمل المعالج بأربعة أنوية قوية من نوع Cortex-A78 ، تعمل بتردد يصل إلي 2.85 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، ومع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة بالهاتف فتأتي من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G610 MC6 .‌

.‌ أيضاً متوفر من الهانف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

تأتي رامات الهاتف من نوع LPDDR5 ، مع وجود ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1.

كاميرا هاتف Oppo Reno 8 pro plus :

‌تأتي كاميرا السيلفي الأمامية بالهاتف بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، مع مستشعر IMX709 من سوني.‌

من سوني.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، بمستشعر سوني IMX766 مع دعم خاصية PDAF.‌

مع دعم خاصية PDAF.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وبزاوية تصوير تصل إلي 112°.‌

تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

أما عن تصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أو التصوير أيضاً بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم خاصية المثبت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌علي عكس المعتاد بالنسبة لفئة الهاتف السعرية لا يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو ، ولكن تتوفر سماعات أحادية فقط.‌

كما لا يتوفر أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم هاتف Oppo Reno 8 pro plus خاصية الـNFC.‌

خاصية الـNFC.‌ لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التسارع ، التقارب ، ومقياس الضوء أيضاً.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كما أن مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من النوع السريع أيضاً Type C 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go (OTG).‌

يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأسود ، الفضي ، والأخضر.

سعر هاتف Oppo Reno 8 pro plus :

‌555 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 10,210 جنية مصري.‌

600 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,000 جنية مصري.

مع العلم أن تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الصينية ، مع احتمالية اختلاف الأسعار عند إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.