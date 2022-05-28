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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 والحصول على الهدايا الذهبية المجانية مع كل عملية تقوم بها، حيث تعد لعبة Garena free fire من أقوي الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على عمليات القتال والمغامرات مما تجعل الملايين من حول العالم يقومون تحميل اللعبة وممارستها بشكل كبير ولساعات مستمرة، ولكن أكثر ما يعوق اللاعبين في الاستمرار طويلاً في لعبة فري فاير هي عملية شحن الجواهر أو الحصول على الأسلحة ، لذا نود علمكم أننا سنوضح لكم من خلال هذا التقرير أهم الطرق التي تمكنكم من الحصول على شحن جواهر فري فاير.

جواهر فري فاير

جواهر فري فاير هي العملة الرسمية للعبة Garena free fire إذا أراد اللاعب الاستمرار في اللعب لوقت طويل والفوز باللعبة يجب عليه أن يقوم بشحن الجواهر، فيمكن للاعبين بعد عملية الشحن شراء اقوي الأسلحة وشراء الملابس والمظلات وجميع مستلزمات اللعبة، بدون الشحن لن تتمكن من مواصلة اللعب الفوز.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يستطيع عشاق لعبة free fire أن يقوموا بعمليات الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع غارينا فري فاير .

. يقوم المستخدم بتحديد الدولة الموجود بها.

الضغط على لعبة free fire .

. القيام بتسجيل الدخول عبر الأيدي.

النقر فوق كلمة اسم المستخدم بالقائمة الرئيسية.

حدد طرق الدفع الموجودة المناسبة لك مثل الشحن عن طريق فودافون وغيره.

اختيار عدد الجواهر التي عليها هدايا مجانية كبيرة.

شحن جواهر فري فاير عبر بطاقات جوجل بلاي

يستطيع اللاعبون شحن لعبة free fire عن طريق بطاقات جوجل بلاي التي يمكنكم شراءها من أي مكان أو التي يمكنكم الحصول عليها كهدايا نتيجة بعض الخدمات الإلكترونية التي تقوم بها مثل جمع النقاط من الألعاب الصغيرة، ولكن كي تتمكن من الحصول على هذه البطاقات بسرعة ينبغي أن تقوم بتحويل متجر جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي عبر رابط تحويل المتجر العربي.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 والحصول على الهدايا الذهبية المجانية.