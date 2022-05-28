نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات الخميس القادم بيس 2022 موبايل ايكون مومنت أسطوري وهدايا بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات الخميس القادم بيس 2022 موبايل ، رسميا من كونامي انتهاء بيس 2021 غدا الأحد ودخول اللعبة في صيانة حتى صباح الثاني من يونيو المقبل والموافق يوم الخميس 2022. وذلك بعدما قامت كونامي بتأجيلات كثيرة حول تحميل بيس 2022 موبايل. والتي سيتم تغيير أسمها إلى تحميل إي فوتبول 2022 موبايل. وسوف تنزل اللعبة على جوالات أندرويد وايفون وكذلك الهواوي والنوفا والهونر. واليوم سوف نستعرض لكم تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2022 المتوقعة بعد نزول اللعبة رسميا في هذا اليوم كما سنعرض هدايا بيس 2022 موبايل التي سيتم تعويض المستخدمين بها فور نزول اللعبة على الهاتف المحمول. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تسريبات الخميس القادم بيس 2022 موبايل

تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2022 هي تسريبات أسطورية وهامة للغاية. ومتوقع نزول هذه التسريبات بعد نزول خبر تحميل إي فوتبول 2022 موبايل يوم الخميس المقبل 2022. وذلك من خلال رسالة ظهرت في الإصدار الحالي تؤكد هذه الأخبار. ومتوقع نزول بكج ايكون مومنت بيس 2022 موبايل من نادي برشلونة الأسباني وسيكون أسطوريا بمعنى الكلمة. حيث أن نادي برشلونة شريك تعاقد مع كونامي اليابانية كما يحتوي هذا البكج على اللاعب الأسطورى كوليفرت وأنيستا والبيرت فيرير. كذلك تم تمديد نقاط بيس الحالية وسيتم نزول متجر مخصص من اللاعبين الذي يتم الحصول عليهم من خلال النقاط. والآن تابعوا معنا الفقرة القادمة من تسريبات إي فوتبول 2022 موبايل الخميس المقبل.

هدايا بيس 2022 موبايل

من ضمن تسريبات الخميس القادم بيس 2022 موبايل هي الهدايا المقدمة من كونامي اليابنية بمناسب التحديث الجديد. ومن ضمن هذه الهدايا 300 كوينز مجانية لشراء ايكون مومنت بيس 2022 بدون مقابل. وهناك من ضمن تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 سيكون هناك هدية لاعب ايكون مومنت هدية بمناسبة التحديث. بجانب تعويض scout حيث سيتم تعويضهم بالجي بي. كذلك من ضمن تسريبات إي فوتبول 2022 موبايل. أن ليس هناك أحداث الماتش داي الذي تعودنا عليها الإصدارات السابقة. وسوف يتم إطلاق بنسبة كبيرة ماستر ليج مثل نسخة البلاي ستيشن. وهناك الكثير والكثير من الأحداث التي ستنطلق يوم الخميس المقبل. ويجب متابعتنا جيدا الأيام القليلة المقبلة لمزيد من تسريبات أحداث الخميس بيس 2022.

وبهذه المعلومات التي قدمناها لكم عن تسريبات الخميس القادم بيس 2022 موبايل والتي ستنزل رسميا يوم الخميس المقبل 2 يونيو 2022. كذلك بعض هدايا بيس 2022 موبايل التي سيحصل عليها المستخدم فور التحديث مباشرة بشكل مجاني. قد نكون انتهينا من هذه الأخبار المفرحة لجميع محبي اللعبة. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.