نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال اكواد فري فاير غير مستعمله اليوم للشرق الأوسط صالحة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد فري فاير اليوم والتي يهتم بها كافة اللاعبين المتيمين بتلك اللعبة التي نالت شهرة عالمية بين كافة الألعاب الإلكترونية في الآونة الأخيرة وهذا لما تتميز به عن غيرها من تشويق وإثارة لا حصر لهم ويستطيع اللاعب الحصول على عدد كبير من الهدايا الخاصة بعد عملية الاستبدال منها الملابس الأسطورية والسكنات والأسلحة المدمرة والمعدات القتالية كالأسلحة والدبابات التي تؤدي لهزيمة الفريق الأخر.

استبدال اكواد فري فاير اليوم

ويوجد العديد من اكواد فري فاير اليوم والتي توفر استمرار اللعبة دون اللجوء إلى دفع نقود في عمليات الشحن كما يتم الحصول على العديد من الهدايا الخاصة بالاستبدال كالجواهر المجانية والملابس والأسلحة والخرائط والشخصيات العالمية التي تتشكل بشخصية اللاعب ومن أهم تلك الاكواد ما سوف نذكره لكم من خلال السطور القادمة:

FLYAPTBRECSX كود الحصول على شخصية كريستيانو.

SSP ASKU AMA الكود الخاص باستعادة الحساب.

RP4T XG29 EXSJ الكود الخاص بسلاح لوت سيد العقول.

MNWE NA5A 8BLQE للحصول على سلاح شق لوت بوكس.

SD19 RKJ1 75GR للحصول على هدية جلد التنين.

FBSH ARE1 ORBU5 يمكن من خلال هذا الكود الحصول على هدايا عشوائية.

اكواد فري فاير صالحة للجميع

يتمكن اللاعب المحترف من الاستمرار لأطول فترة ممكنة بلعبة فري فاير وهذا من خلال العملية الخاصة باستبدال الاكواد كما يمكن الحصول على العديد من الهدايا المتميزة وفيما يلي بعضها والتي تصلح للجميع:

Y7PS 1HR6 23H4 الكود الخاص باسترداد عملية اطلاق النيران.

4MZJ 669A XEEU الكود الخاص للحصل على سلاح صندوق الغنائم.

D4GI D33S D5D4 كود سكارتيتان.

YAPQSSRUEYVD يكفل من خلاله الحصول على عدد كبير من الجواهر .

Y765 ILR6 56LI الكود الخاص برقصة العرش الشهيرة.

X90B 1SD6 WSFW الحصول من خلال هذا الكود على فاير باس.

اكواد سكنات فري فاير

وفيما يلي بعض اكواد فري فاير مع الهدية المتاحة من خلالها:

WMWT 8A96 RHDF الحصول على 50 من عملة الياقوت.

UMST K3BB ZTYK للحصول على الرموز الخاصة بحزمةFF.

SPEH GSOL DTUE الحصول على عدد خمسين ألف ماسة.

شحن كود فري فاير

ويتم شحن كود فري فاير من خلال الموقع الرسمي الخاص قارينا حيث يتم كتابة المعرف الشخاص باللاعب وكتابته ونسخ الكود لعدم الخطأ ثم الضغط على الأيقونة الخاصة باستبدال والرجوع إلى اللعبة لمعرفة الهدية الخاصة بهذا الكود