أسهل طريقة لشحن شدات ببجي PUBG UC 2022 بخطوات آمنة وأرخص الأسعار

شحن شدات ببجى، تعد لعبة ببجى من أحد ألعاب الفيديو القتالية الأكثر نجاحا واستخداما على الإطلاق والتي تقوم على أداء بعض المهام بواسطة الأدوات المتوفرة بداخل متجر اللعبة من أسلحة وذخائر وملابس وغيرها، ويظل لاعبي ببجى يبحثون بشكل دائم عن توفير تلك الأدوات للتمكن من الفوز والانتقال إلى مستويات متقدمة، إلا أنها لم تعد كافية فى كثير من الأحيان وتتطلب المزيد من الجهد من أجل تجميعها، وهو ما يضطرهم إلى شرائها وشحن ما يسمى بعملة ببجى الافتراضية، وتتعدد الوسائل المستخدمة لشحن شدات ببجى بعضها مجاني وبعضها مدفوع ولكن من الهام البحث عن الطرق المضمونة والموثوق بها، لذلك وفرنا عليك البحث وجمعنا لكم أشهر الطرق الآمنة لشحن شدات ببجى من خلالها بكل سهولة.

طريقة شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي

يفضل الكثير من اللاعبين القيام بشجن شدات ببجى عن طريق الأيدي خاصة فى الوطن العربي لأنها من الطرق المضمونة والأسهل استخداما، ونقدم اليوم كيفية القيام بشحن الشدات عبر موقع Midasbuy الرسمي الذي يعتمد عليه معظم اللاعبين والذي يوفر وسائل مختلفة للدفع ويمكن استخدامه عن طريق الأتي:

الدخول إلى موقع Midasbuy الرسمي.

اختر دولتك من القائمة الموجودة بالأعلى فى الواجهة الرئيسية.

حدد لعبة ببجى من خلال الضغط على انطلق.

اختر فئات الشراء المناسبة لك.

قم بإدخال معرف اللاعب فى المكان الخاص.

حدد طريقة الدفع التي ترغب بها سواء عن طريق الفيزا أو رصيد الهاتف.

حدد كمية الشدات التي ترغب فى شرائها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

انتقل إلى حسابك باللعبة لتجد الشدات التي قمت بشحنها.

تطبيق شحن شدات ببجى مجانا

يمكنك استخدام تطبيق Google Opinion Rewards من أجل شحن شدات ببجى مجانا وذلك من خلال تحميله من متجر التطبيقات ثم الدخول إليه والقيام ببعض المهام مثل الإجابة على بعض استطلاعات الرأي ومشاهدة الإعلانات ومن ثم يمكنك تجميع بعض النقاط التي يتم تحويلها إلى شدات بعد ذلك، ويمكن استخدامها في شراء كل ما تريد من معدات وأدوات يتم استخدامها في اللعبة، وكانت هذه أفضل طرق شحن شدات ببجي موبايل.