قبل ساعات من إطلاقه.. تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus الرهيب.. يُتوقع اكتساحه لسوق الهواتف الذكية

وطبقا لما نشر موقع Gizmochina التقني سيعمل هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus، على نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم التابعة للشركة ColorOS .

*مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus:

هذا وسوف يأتي هاتف Oppo Reno8 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وسيتم تزويد هاتف Oppo Reno8 Pro Plus بمعالج القوي من شركة ميدياتك التايوانية، من نوع Dimensity 8100 Max، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع وجود ٣ اختيارات للسعات التخزينية، حيث سيقترن الهاتف ب8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 256 جيجابايت، أو ب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 256 جيجابايت.

كما سوف يحتوي هاتف أوبو المرتقب Oppo Reno8 Pro Plus على نظام ثلاثي العدسات، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات تفصيلية كاميرات وبطارية هاتف Oppo Reno8 Pro Plus:

الكاميرات ثلاثية.

دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو.

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

البطارية 4500 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع.

قوة الشحن السريع 80 وات.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Oppo Reno8 Pro Plus، سيأتي مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى قدرات الشحن السريع بقدرة 80 واط.

وتشير التسريبات أن الهاتف سيتوفر ب ٣ ألوان هم الأخضر والرمادي والأسود و لا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إطلاقه مع هاتفي Reno 8 و Reno 8 Pro في 23 مايو القادم.