كل ما تريد معرفته عن عملاق شاومي Redmi Note 11 Pro Plus.. هاتف فخم بكاميرا فائقة الدقة تتحدى جلاكسي

انت الان تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن عملاق شاومي Redmi Note 11 Pro Plus.. هاتف فخم بكاميرا فائقة الدقة تتحدى جلاكسيوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأت شركة شاومي الاستعداد لإطلاق هاتف الرائع الجديد Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ضمن سلسلة تي، حاملاً العديد من المواصفات الرائعة والقوية، فيتوفر مع الألوان الأسود والأخضر والأرجواني، مع أبعاد وهيكل الجهاز:

الطول 163.6 مم.

العرض 76.1 مم.

السُمك 8.3 مم.

وزن 204 جرام.

الجهاز يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus:

الشاشة من نوع أموليد بحجم الشاشة 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل، وكثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز. معالج أساسي من نوع MediaTek Dimensity 920 بدقة التصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسومات Mali-G68 MC4 الرام: 6 أو 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5 •

الكاميرات والتصوير:

الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجابكسل. الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي. تدعم الالتقاط المستمر وإعدادات توازن اللون الأبيض تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

الشحن والبطارية والسعر:

بطارية بسعر 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، ويبلغ متوسط سعره تقريبًا 370 دولار أمريكي.