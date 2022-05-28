نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع الهواتف التي ستحصل على تحديث اندرويد 12 ريدمي وشاومي وسامسونج في المقال التالي
أصدرت شركة أندرويد إصدار جديد وهو الأندرويد 12 والذي قامت بإضافة العديد من المميزات إليه مما جعل استخدم التطبيقات على الهاتف أفضل من قبل، وإضافات أخري تجعل استخدم الهاتف أكثر أماناً من قبل، ويبحث الأشخاص الآن عن الهواتف التي سوف تحصل على إصدار أندرويد 12 الجديد، وهذا ما سوف نقدمه خلال السطور الآتية بالإضافة إلى ذكر مميزات الإصدار الجديد.
الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12
فيما يلي سوف نعرض أسماء الهواتف التي يمكنها الحصول على التحديث ولكن قد يتم إضافة أجهزة جديدة من قبل الشركة، حيث أن شركة جوجل أصدرت تصريح يفيد بأنه سوف يتم إعادة هيكلة نظام التشغيل من خلال البيانات التحتية، لكي تسمح للأجهزة باستخدام الإصدار الجديد.
- الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12 ريدمي هي: Realme 8, Realme 8 Pro, Realme X9, Realme X9 Pro, Realme Race, Realme Race Pro, Realme X7, Realme X7 Pro, Realme 7, Realme 7 Pro, Realme X3.
- الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12 شاومي هى: Mi 10, Mi 10 pro, Mi 10 T, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Poco F2, Redmi K30, Redmi K30 Pro.
- كما سوف يحصل على إصدار أندرويد الجديد مجموعة من هواتف ون بلس، وهواتف جوجل، وهواتف موتورولا، وهواتف نوكيا، وهواتف سامسونج.
مميزات نظام أندرويد 12
نظام أندرويد 12 يحتوي على الكثير من المميزات وهذا من أجل منافسة نظام ios، ومن أهم تلك المميزات ما يلي.
- تحسين تقنية تقسيم الشاشة، بالإضافة إلى تحسين شكلها.
- تحديث وضع اللعب في الموبايل، حيث إنه أثناء اللعب سوف يتم إيقاف كافة التطبيقات ليكون تشغيل اللعبة سهل.
- إضافة خاصية تسمح بإيقاف التطبيقات عن استخدم الإنترنت في حالة عدم استخدامها.
- فتح السيارة من خلال الهاتف أو أثناء الاقتراب منها دون إخراج الهاتف من جيبك.
- سهولة التحكم في التلفاز إذا كان يعمل بنظام اندرويد أيضا.
- ظهور مؤشر يدل على أن الميكرفون اوالكاميرا يعملان، مما يعطيك المزيد من الأمان.
عيوب نظام أندرويد 12
- تعطل العديد من المهام على الهاتف لأنه لا يتناسب مع الكثير من الأجهزة.
- عدم الاستجابة عند لمس الشاشة بصورة كبيرة.
- بعد قراءة المقال سوف تجد المعلومات التي تحتاج إليها عن نظام أندرويد 12 سوء الأجهزة التي سوف تحصل على النظام أو المميزات والعيوب.
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