طريقة تنزيل لعبة سكور هيرو 2022 للاندرويد أحدث ألعاب كرة القدم score hero

تعمل لعبة سكور هيرو 2022 على استمتاع اللاعب بالتوغل في ملعب كرة قدم، والمضي قدما تبعا إلى ذلك في مستويات متتالية للعبة تحمل أجمل معاني المنافسة القوية بين اللاعب الذي يكون ضمن فريق لعب متكامل وبين الفريق الآخر المنافس له وما يحمل من لاعبين، وعلى اللاعب في هذه الحالة التصدي بالكرة والعمل على تسديد الضربات مع التصويب نحو المرمى سعيا وراء تسديد الأهداف وفوز فريقه.

لعبة سكور هيرو 2022

تعد اللعبة من ألعاب كرة القدم التي تلقي إعجاب كبير لدى الكثير من اللاعبين في مختلف البلدان وعلى المستوى الواسع، إذ تعتمد اللعبة على دخول اللاعب في عدد من المستويات تمثل أكثر من 70 مستوى يقدم فيها اللاعب على تسديد من ما يكون من أهداف تعمل في صدد فوز فريقه على الفريق المنافس له مع الخضوع في هذا الصدد إلى عدد من المؤثرات الصوتية من أصوات الجماهير والتعليق الصوتي تعمل على إحساس اللاعب بالشكل الواقعي في اللعب.

تنزيل لعبة سكور

يمكن تثبيت لعبة score hero على الهاتف الاندرويد بناء على عدد من المعلومات

إنها لعبة قوية من فئة الألعاب الرياضية.

الإصدار الحالي للعبة 2.75.

كما تطلب نظام تشغيل تشغيل اندرويد 4.4 والأحدث,

كذلك حجم اللعبة يصل إلى 95MB

متاح تنزيل اللعبة على الاندرويد والكمبيوتر.

لعبة score hero للكمبيوتر

يتيح تثبيت اللعبة وما لها من مميزات كثيرة مثل السهولة في اللعب بالرغم من مالها من مستويات عالية الجودة إجراء عملية التثبيت لها على جهاز الكمبيوتر الشخصي عن طريق:

الدخول في موقع ميديا فاير.

واتباع تعليمات التنزيل للعبة القديمة والتي تعمل على تحديث اللعبة تلقائيا وتنزيل كل ما هو جديد منها وقت الإعلان عنه.

كما تتمتع اللعبة بانها من الألعاب المجانية .

ويتمكن اللاعب من اختيار النادي الذي يريد اللعب فيه ضمن فريقه.

تثبيت لعبة سكور هيرو 2022