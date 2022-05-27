Oppo Reno 8 pro أحدث هواتف شركة أوبو |مواصفات الهاتف والأسعار

Oppo Reno 8 Pro نسخة جديدة من هاتف مميز ينضم إلي مجموعة هواتف شركة أوبو الذكية. حيث أطلقت الشركة مؤخراً أحدث إصدارات هواتفها تحت سلسلة الـReno والتي تعد من أشهر سلاسل هواتفها في مختلف أسواق الهواتف الذكية. فقد أطلقت الشركة ثلاثة هواتف جديدة وهم : Oppo Reno 8 ، Oppo Reno 8 pro. وأيضاً النسخة الأعلي والأقوي ضمن تلك العائلة الجديدة Oppo Reno 8 pro plus. يعد الهاتف خليفة الإصدار السابق من الشركة Oppo Reno 7 Pro والذي قدم مجموعة من المواصفات والمميزات الممتازة. وها هي الشركة تسير علي نفس خطي النجاح الذي حققته مسبقاً ، وتقدم لمستخدمي هواتفها صفقة أخري ممتازة. فالهاتف يأتي مع معالج جديد من كوالكوم وبنظام كاميرات مُحسّن بمعالج أوبو الجديد MariSilicon X. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Oppo Reno 8 pro وما يقدمه من تحسينات.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 pro :

‌أولاً يأتي الهاتف بوزن مقدراً بحوالي 188 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

لكن لا يتوفر الهاتف مع المدخل الإضافي الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف.‌

كما الحال في النسخة العادية من الهاتف لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار والماء.‌

يتوفر الهاتف بشاشة من نوع AMOLED تأتي بحجم 6.62 إنش وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

كما تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي 397 بكسل لكل إنش.‌

أيضاً تحتل الشاشة من جسم الهاتف نسبة تصل إلي حوالي 92.0% ، مع أبعاد عرض 20:9 لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، مما يوفر وضوح أكبر للمحتوي الظاهر علي الشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

تتميز الشاشة أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، مما يزيد من درجة وضوحها.‌

بالإضافة إلي أن الشاشة تأتي بدعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليعطي السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

أما عن الحماية فالهاتف يأتي مع طبقة حماية موجودة مسبقاً علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

يتوفر الهاتف مع واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة ColorOS 12.1 ، والتي تأتي بناءاً علي نظام تشغيل Android 12.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج جديد تماماً من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر لتعطي توفير أكبر في الطاقة.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر لتعطي توفير أكبر في الطاقة.‌ المعالج يحتوي علي ثمانية أنوية من نوع Kryo ، مع أعلي تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود معالج رسوميات GPU من شركة كوالكوم أيضاً وهو Adreno 662.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع معالج أوبو الجديد كلياً MariSilicon X ، والذي يحسن من جودة الصور ومقاطع الفيديو.‌

، والذي يحسن من جودة الصور ومقاطع الفيديو.‌ يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

تأتي ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS2.2 ، مع رامات من نوع LPDDR4x.

كاميرا هاتف Oppo Reno 8 pro :

‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، مع مستشعر من نوع Sony IMX709 ودعم التصوير بجودة FHD.‌

ودعم التصوير بجودة FHD.‌ كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع مستشعر من نوع Sony IMX766 ودعم لخاصية الـPDAF.‌

ودعم لخاصية الـPDAF.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 120°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش ثنائي من نوع ليد ، مع دعم الكاميرات لتصوير الـPanorama وخاصية HDR.‌

كذلك يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K بدقة 2160 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي دعم الهاتف لخاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌علي غير المتوقع لا يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو ، وإنما يتوفر بسماعات أحادية من نوع Mono speakers.‌

كما لا يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة أسفل شاشة الهاتف ومن نوع Optical ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التسارع ، وأيضاً التقارب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع Li-poly تأتي بحجم 4500 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 31 دقيقة فقط.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

أخيراً: متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات فقط من الألوان الخاصة وهم : الأسود ، الذهبي ، والأزرق.

سعر هاتف Oppo Reno 8 pro :

‌450 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 8300 جنية مصري.‌

480 دولار لنسخة الهاتف الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 8850 جنية مصري.‌

525 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 9660 جنية مصري.

وهذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الصينية ، مع احتمالية اختلاف الأسعار الرسمية عند إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية والعربية.