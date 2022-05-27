تيك توك يُضاعف أرباح المبدعين وصانعي المحتوى على المنصة

أعلن منذ قليل تطبيق تيك توك TikTok خلال الفترة الماضية، أنه يختبر ميزة الاشتراكات المدفوعة، حيث يتم السماح لصانعي المحتوى والمبدعين على التطبيق بفرض رسوم على بعض المحتوى الخاص بهم، وذلك من أجل زيادة أرباحهم خلال المرحلة القادمة، ولم يكشف التطبيق كيفية العمل على تلك المنصة، ولكنها سلطت بعض الضوء عليها، وذلك من اجل التوضيح للمبدعين وصانعي المحتوى على التطبيق، وكذلك جميع المستخدمين الراغبين في الاشتراك بالخدمة خلال المرحلة القادمة.

تيك توك يُضاعف أرباح صانعي المحتوى

من جانبه نشر الموقع التقني “phonearena” انه سوف يحصل المشتركون في ميزة الخدمة المدفوعة على شارات مخصصة لهم، والتي سوف تظهر بجانب صفحتهم الشخصية، كما أنها سوف توضح مدة اشتراكهم في تلك الخدمة لمنشئي محتوى معين، وسوف تم إتاحة الوصول غلى محتوى حصري لهؤلاء المستخدمين، والذي قام بتصميمه هؤلاء المبدعين فضلاً عن الاستفادة من خدمات البث المباشر.

أعلن تطبيق تيك توك عن إضافة ميزة الدردشة الخاصة على التطبيق للمشتركين فقط، والتي عند تنشيطها من المحتمل أن تكون محل الدردشة الجماعية المعتادة، حيث أنها سوف تسمح فقط للمشتركين بالخمة المفتوحة بالتعليق، ولم يذكر التطبيق سعر الخدمة، ولكن يدعي بعض المبدعين ومنشئي المحتوى على التطبيق أن السعر سوف يكون مشابه لسعر المنصة المنافسة تويتش، والذي يبدأ من سعر 4.99 دولار أمريكي في الشهر ، مع حصول Twitch على 30٪ إلى 50٪ من تلك الأرباح.

تمت الإشارة أنه سوف يتم إطلاق النسخة لتجريبية من خدمة الاشتراك المدفوع عل ى خدمة TikTok رسمياً في 26 مايو 2022، كما سيتم تحديد مجموعة متخصصة من صناع المحتوى في التطبيق من أجل المشاركة في الاختبار، وسوف تصبح تلك الميزة الرائعة متاحة لجميع المستخدمين في العالم خلال الأشهر القادمة، حيث يجب التريث قليلاً قبل الدفع خلال الفترة القادمة، وقد يكون منشئي المحتوى المفضلين لديك غير مشتركين أو غير موجودين في قائمة منشئي المحتوى في الوقت التجريبي.