نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون ١٤ والسعر والتصميم والمميزات وكل ما تريد أن تعرفة عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول ايفون ١٤ نظرًا لكونها إطلاقًا سنويًا واحدًا، تميل هواتف Apple المحمولة إلى إثارة الاهتمام حتى لو لم يكن لديها جديد، كما هو الحال مع الهواتف المحمولة الأخرى الطموحة. هذه هي حالة iPhone 14، التي تجذب الانتباه بالفعل عندما لا تزال رائحة iPhone 13 جديدة.

موعد نزول ايفون ١٤

يمكن بالفعل تجميع المعلومات المزعومة حول هذه الهواتف المحمولة ، بل هناك مقاطع فيديو عنها. سنقوم في هذا المقال بجمع كل الشائعات والتسريبات عن هواتف آبل المتوقعة لعام 2022 والتي ستحمل نظام iOS 16، أحدث إصدار من نظام التشغيل، بداخلها.

ما هو سعر iPhone 14؟

لا توجد أي كلمة حتى الآن حول السعر الذي سيحصل عليه هاتف iPhone القادم. آخرها يبدأ من 793.51 دولار امريكي، وهو نفس سعر iPhone 12 mini عندما تم طرحه العام الماضي. لذلك سنرى لاحقًا ما إذا كانت هناك شائعات عن أي زيادة.

حيث تشير أحدث الشائعات إلى طرازات مثل iPhone 14 Max (أكبر “دخول” iPhone) بسعر يبدأ من 899 دولارًا. لا يوجد شيء مؤكد عنها في الوقت الحالي.

تعرف أيضا علي سعر ومواصفات ايفون 13.

موديلات iPhone 14

وفقًا لـ The Elec، وهي وسيطة كورية جنوبية معروفة، فقد اختفى iPhone 14 mini، وسيظهر مكانه iPhone 14 Max جديدًا. وبهذه الطريقة، ستكون التشكيلة هي iPhone 14 / iPhone 14 Max (شاشات 6.06 و 6.7 بوصة مع نوتش) و iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max (كما سنرى لاحقًا ، مع شاشات مثقبة 6.06 و 6.06 بوصة). 6.7 بوصة).

كيف سيكون تصميم iPhone 14

إن مظهر iPhone 14 سيكون مشابهًا لمظهر iPhone 12 من حيث الزوايا، لكن الوحدة النمطية لثلاث كاميرات هي رأينا بالفعل في iPhone 11 Pro سيصبح أكثر تكاملاً. بهذه الطريقة، تمامًا كما في العدسات الحالية، تبرز العدسات ويتم تثبيتها على زجاج لامع ، في iPhone 14 من المتوقع أنه لن يكون هناك نتوء وأن زجاج واحد ينضم إلى الخلف ، كما حدث حتى iPhone 5s ( في المعدن). وستخضع الجبهة أيضًا لتغييرات، على ما يبدو تبحث عن نفس التكامل دون حلول الاستمرارية.

ما هو تاريخ إصدار iPhone 14

لا توجد أيضًا معلومات عن إطلاق iPhone 14، لكن من المتصور أنه إذا كان هذا العام وفياً ودقيقًا للتجديد السنوي الذي عانت منه هذه الأجهزة تاريخيًا، مع مراعاة المشكلات الناجمة عن نقص الرقائق ، في عام 2022 ، دعونا نراهم أيضًا في شهر سبتمبر تقريبًا.