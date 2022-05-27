نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل gta: vice city وشروط لعبة 2022 ومميزات اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل gta: vice city ، لعبة Grand Theft Auto: Vice City هي من ألعاب الأكشن والمغامرة الكلاسيكية الرائعة حيث أنها لعبة يتجول بها اللاعب في عالم مفتوح بدون أي قواعد حيث أنها لعبة تتمحور حول شخصية تومي فيرسيتي الذي في خلال اللعبة يترك بصمته على عالم الجريمة. كما أنه تم إصدار سلسلة Grand Theft Auto للمرة الأولى في عام 2002 ومنذ ذلك الحين تمت زيادة شعبية اللعبة مع الكثير من تحسين الرسوميات وتأثيرات الإضاءة والموسيقى وفي تلك المقالة سوف نطلعكم على طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 ومميزاتها وشروطها فتابعونا

تنزيل gta: vice city للاندرويد

أحداث Grand Theft Auto: Vice City تحدث في ميامي بالثمانينيات من القرن الماضي. كما تأتي اللعبة بمهام متعددة لكي تبقيك مشغولًا. واللعبة بها الكثير من الرسوميات المحسنة وعناصر التحكم. المدينة نفسها واحدة من الشخصيات الرئيسية في اللعبة حيث أن لها شخصيتها الحية والمتنقلة. كذلك فايس سيتي مدينة ساحلية مشرقة وملونة تم استيحائها من ميامي بينما على الطريق تسرع أي مركبة فاخرة مسروقة لكي تتناسب مع حالتك المزاجية. كذلك يمكنك تنزيل gta: vice city للاندرويد ومراقبة المدينة من حولك وهي تسير بروتينية معتادة. حيث السيارات الرياضية تنطلق على الطرق السريعة بينما تستعرض قوارب المدينة عبر الطرق المائية.

إن لعبة Grand Theft Auto 3 أقرب لعبة لفايس سيتي. ولكن لعبة جراند ثفت أوتو : فايس سيتي ليس لها أرضية جديدة. ولكن اللعبة تعمل بدلا من هذا على التركيز على المهام حيث أنها متعددة الأوجه وأكثر تعقيدًا من تلك في Grand Theft Auto 3. والتي تحتوي في الغالب على مهام رائعة.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو

وعلى النظير الآخر فإن مهمة ذلك الإصدار أن يجعل المهام تتدرج نحو هدف معين. حيث يستهدف تومي فيرسيتي أن يقوم بإدارة المدينة. وهناك سلم يجب أن يتسلقه قبل أن يتمكن من إتمام المهام. اللعبة تعتمد على الاستمرارية التي تتمثل في التلاعب بالمدينة لكي تعمل من أجلك. حيث أن اللعبة تدور حول 15سنة وهي فترة طويلة لتقضيها في السجن. اللعبة بها قصة مثل ألعاب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة جراند ثفت أوتو 5 و لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories وإليكم مميزات اللعبة وشروطها

رسوميات اللعبة عالية جداً فهي بجودة عالية ودقة لا متناهية حيث أنها تحتاج لجوال بأداء عالي.

وبناءً على ذلك فهي تحتاج إلى هاتف جيد الأداء يعمل بنظام اندرويد 11 لكي يتمكن من تشغيل اللعبة.

مساحة التخزين في الهاتف يجب أن تبلغ فوق الـ6 غيغابايت حيث تتميز اللعبة بالبيئات العديدة.

كما أنه يجب الحصول على هاتف بمعالج ثماني النواة لــ تنزيل gta: vice city للاندرويد.

طريقة تحميل gta الاصلية

تنزيل gta: vice city للاندرويد قد وصلنا إلى طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد فسنطلعكم في تلك الفقرة عليها فتابعونا :