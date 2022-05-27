سعر أيفون 14 برو ماكس وموعد نزوله في مصر والسعودية 2022

موعد نزول أيفون 14 برو max في مصر والسعودية 2022، لك عشاق هواتف الآيفون الذين ينتظرون كل إصدار جديد للهاتف، فقد حرصت شركة الآيفون على تجديد الهاتف من وقت لآخر فقد أعلنت عن نزول هاتف جديد بإمكانيات رائعة تبهر الكثير كما أعجب الملايين من قبل من خلال الإصدارات التي حازت على إعجاب الكثير وقيامهم بشرائها من كبرى المحلات، فسوف تطرح الشركة أيفون 14 في مصر والسعودية، وذلك للتمتع به من قبل مستخدمي الآيفون الذين ينتظرون كل إصدار جديد لكي يحصلون على إمكانيات محدثة ومطورة على أيدي الخبرات فالكثير في انتظار موعد نزولها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على موعد نزول الأيفون في مصر والسعودية.

موعد نزول أيفون 14 برو max في مصر والسعودية 2022

يوجد الكثير من مستخدمي الآيفون ينتظرون موعد نزول الآيفون وذلك من خلال الآتي:

من المقترح تنزيل هذه النسخة وذلك في منتصف شهر سبتمبر للتمتع بإمكانيات لا مثيل لها على الهاتف.

تحرص الشركة على إصدار هذا الجهاز في شهر سبتمبر من كل عام وذلك لإضافة إمكانيات جديدة تنافس العديد من الهواتف الذكية.

سوف تصل النسخة المحدثة إلى مصر والسعودية بعد مرور أسبوع من طرح هذا الهاتف في أمريكا فسوف ينزل في كل من مصر والسعودية في نهاية شهر سبتمبر لهذا العام.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس

فقد تم تحديد سعر أيفون في كافة البلاد والذي سوف يكون كالآتي:

يكون سعر أيفون 14 في أمريكا 799 دولار أمريكي.

يصل سعر أيفون 14 في المملكة العربية السعودية بذاكرة تصل إلى 256 جيجا حوالي 5010 ريال سعودي.

بينما يصل سعر أيفون 14 في السعودية بذاكرة 512 جيجا 5700 ريال سعودي.

يكون سعر الآيفون 14 في الإمارات 4700 درهم وذلك للهاتف ذات ذاكرة 256 جيجا.

بينما يصل سعر الهاتف ذات ذاكرة 512 جيجا 5120 درهم إماراتي.

في الختام فقد تعرفنا على موعد نزول أيفون 14 برو max في مصر والسعودية 2022 وكذلك على سعر أيفون 14 في أمريكا والسعودية وكذلك في الإمارات وذلك سواء بسعة تخزين 256 جيجا أو بسعة تخزين 512 جيجا وذلك بإمكانيات تنافسية لكي تجذب الملايين لشرائه.