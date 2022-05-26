Oppo Reno 8 جوال شركة أوبو الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار

Oppo Reno 8 هاتف جديد من هواتف شركة أوبو ينطلق إلي مجموعة هواتف الشركة في الأسواق. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها ضمن عائلة الـReno الشهيرة للشركة. وتتمثل تلك الهواتف الجديدة في هواتف : Oppo Reno 8 ، Oppo Reno 8 pro ، وأيضاً النسخة الأقوي Oppo Reno 8 pro plus. والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت نجاحاً كبيراً في أسواق الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم من خلال تلك السلسلة من هواتفها. كما ظهر في الإصدارات السابقة مثل Oppo Reno 7 ، Oppo Reno 7 pro ، وأيضاً الإصدار الأقدم Oppo Reno 6. يأتي الهاتف ليقدم صفقة مميزة لعدد كبير من المستخدمين ، وذلك مع الشاشة الأموليد ذات الـ90 هيرتز. ونظام الكاميرات المميز وكذلك أيضاً معالج ممتاز بالنسبة لفئة الهاتف. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Oppo Reno 8 الجديد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 :

‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 179 جراماً.‌

يأتي كذلك مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر وشاشة الهاتف ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل إضافي لتركيب كارت الميموري.‌

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مقاومة الغبار والماء بشهادة IP.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.‌

تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي 409 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة من جسم الهاتف حوالي 90.8% ، مع أبعاد عرض 20:9 مما يوفر درجة أكبر في الاستمتاع بالألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 800 شمعة ، مما يوفر إضاءة أكبر للشاشة ووضوح أفضل في وجود أشعة الشمس.‌

شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع دعم معدل تحديث عالي 90 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل.‌

كذلك تأتي شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

أداء الهاتف :

يعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من أوبو ColorOS 12.1.‌

وبالنسبة لأداء الهاتف فيوجد معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 1300 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

يحتوي المعالج علي نواة من نوع Cortex-A78 ، تعمل بتردد يصل إلي 3.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.6 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، مع تردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كما يأتي بالهاتف معالج رسوميات GPU من شركة ARM وهو Mali-G77 MC9.‌

يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأيضاً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

رامات الهاتف تتوفر من نوع LPDDR4x ، مع وجود ذاكرة تخزين من النوع السريع UFS 3.1.

كاميرا هاتف Oppo Reno 8 :

‌الهاتف يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، مع مستشعر Sony IMX709 وبدعم خاصية الـHDR والتصوير بجودة عالية حتي الـFHD.‌

وبدعم خاصية الـHDR والتصوير بجودة عالية حتي الـFHD.‌ كما يأتي أيضاً مع ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة للعزل وتصوير البورترية وتأتي هذه بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي ، مع دعم الكاميرات لخاصية HDR وتصوير Panorama.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

أيضاً يتوفر بالهاتف دعم لخاصية Gyro-EIS ، للتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

كما لا يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر جوال Oppo Reno 8 بدعم خاصية الـNFC.‌

بدعم خاصية الـNFC.‌ لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف Optical موجود أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عن طريق بصمة الوجه.‌

يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 28 دقيقة فقط.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً خاصية الشحن العكسي.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية OTG.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والذهبي.

سعر هاتف Oppo Reno 8 :

‌375 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 1406 ريال سعودي.

405 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 1520 ريال سعودي.‌

450 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 1688 ريال سعودي.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الصينية ، مع إمكانية اختلاف أسعار الهاتف داخل الأسواق العالمية عند الإطلاق قريباً.