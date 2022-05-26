رسوم الإستعلام والسحب من ماكينات الـ ATM في جميع البنوك 2022

يمكن للعميل القيام بسحب الأموال من أي ماكينة غير تابعة للبنك وأيضاً الصرف من أي شبكة تتبع البنوك المصرية وشركة البنوك التي تقوم بالتقدم التكنولوجي، ولكن تقوم البنوك بفرض عمولة رسمية تحصل عليها عند عملية الصرف، وافرض البنوك هذه الضريبة على العملاء الغير مشتركين في هذه البنوك في حال سحبهم من ماكينة الصرف الآلي الخاص بالبنك.

رسوم السحب من ماكينة الصرف الآلي لأكثر من بنك

تختلف العمولة من بنك إلى بنك آخر، والعمولة الخاصة ببعض البنوك عبارة عن ما يلى:

بنك مصر: العمولة المحددة هي خصم ٦ جنيهات على عملية السحب في المرة الواحدة.

المصرف المتحد: عمولة السحب في هذا البنك هي ٦ جنيهات، عمولة الاستعلام عن المبلغ المالي هي ٥ جنيهات.

بنك الشركة المصرفية العربية: العمولة ٧ جنيهات فقط في عملية السحب.

بنك كريدي أجريكول: عند الاستعلام يتم خصم ٣ جنيهات فقط، وعند السحب يتم خصم ٦ جنيهات.

بنك الإسكندرية: يتم خصم مبلغ ١٠ جنيهات عند عملية السحب الواحدة.

البنك الأهلي المصري: يتم خصم عمولة ٥ جنيهات، وخصم جنيه ونصف فقط عند الاستعلام.

البنك التجاري الدولي: يقوم بخصم نسبة ٢٠٪ من النقود حد أدنى للعمولة هي ٢٠ جنيهاً.

العربي الإفريقي الدولي: خصم ٨ جنيهات على عملية السحب الواحدة، وخصم ٣ جنيهات عند الاستعلام.

بنك الاتحاد الوطني: يقوم بخصم مبلغ ٦ جنيهات في عملية السحب، وخصم ٣ جنيهات في عملية الاستعلام.

بنك القاهرة: يقوم بنك القاهرة بخصم مبلغ ٧ جنيهات بشكل تلقائي عند عملية السحب، وخصم ٥ جنيهات بعد عملية الاستعلام.

البنك المصري الخليجي: يخصم البنك المصري الخليجي مبلغ ٥ جنيهات بشكل مباشر بعد عملية السحب، ويخصم مبلغ ٣ جنيهات فقط بعد عملية الاستعلام.

تقوم هذه البنوك بخصم المبلغ بشكل مباشر وذلك عند قيام العميل بسحب مبلغ من المال عن طريق الصراف الآلي الخاص ببنك آخر، وهذا المبلغ يكون ثابت عند سحب أي مبلغ مالي أو عند الاستعلام عن الأموال التي توجد في بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل.