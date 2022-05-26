نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقت تحميل ماين كرافت الجديدة Minecraft Dungeons 2022 لجميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت الجديدة Minecraft Dungeons 2022 واحدة من أحدث الألعاب التي تم نشرها بواسطة مايكروسفت بعد أن أستطاعت شراء حقوق ونشر اللعبة من شركتها الأصلية في عام 2014 وأستطاعت اللعبة منذ ذلك التاريخ تحقيق أعلي نسبة مبيعات عالمية في تاريخ الألعاب الإلكترونية بقيمة تجاوزت 2مليار دولار أمريكي جعلها متربعة علي عرش أعلي الألعاب مبيعا حتي يومنا هذا وتم إطلاق النسخة الأولي من اللعبة عام 1998 بأستخدام لغة الجافا وهي من ألعاب تنمية الذكاء والمهارات مما جعلها أكثر الألعاب تناسبا لفئة الصغار والمراهقين ونتعرف الأن علي جميع المعلومات التي تخص اللعبة وطريقة الحصول علي اللعبة للموبيلات أندرويد وأيفون وأجهزة الكمبيوتر.

عن لعبة ماين كرافت دنجنز:

هذا الإصدار من نوع ألعاب جمع الغنائم المعروف باسم crawler والتي تعتمد بالمقام الأول على الهروب من الزنزانات والمواجهة والقتال مع جمع الأسلحة والغنائم.

تبدأ قصة اللعبة بأحد القرويين المنبوذين الذي يستطيع الحصول على قوة خارقة تمكنه من استدعاء كائنات أسطورية ومتوحشة ويوجهها لتدمير القرية وقتل وحبس أفرادها كنوع من الانتقام. يكون اللاعب أحد هؤلاء الأفراد المحبوسين الذي يحاول الهروب وتحقيق أهداف اللعبة.

من أهم المميزات التي حافظت عليها لعبة ماين كرافت دنجنز هي البساطة وعدم التعقيد. في اللعبة. حيث لا يوجد فئات للأعداء أو الأسلحة أو الغنائم. يمكن للاعب ببساطة جمع الأسلحة المختلفة وقتل الأعداء بالشكل البدائي للألعاب. ومع ذلك، يوجد نقاط تحسين لأداء الأسلحة يحصل عليها اللاعب مع كل مستوى جديد يصل إليه. توجد خاصية استرجاع نقاط التحسين لاستخدامها في أشياء أخرى عن طريق تدمير الأسلحة المحسنة.

تدور قصة اللعبة في 9 زنزانات مختلفة بمهمات ومستويات مختلفة. كلما نجح اللاعب في تخطي إحداها انتقل للمستوى التالي. بجانب ذلك، يوجد العديد من المغامرات الإضافية للعبة والتي يمكن شراؤها بشكل منفصل ثم دمجها مع اللعبة في شكل إمتداد. هذه اللعبة يمكن الاستمتاع بها بشكل فردي أو جماعي عن طريق نفس الشاشة أو أونلاين

تنزيل و شراء لعبة Minecraft Dungeons:

عن تنزيل هذه النسخة من لعبة ماينكرافت ليس مجانياً وبالطبع أيضاً تحتاج لشراء النسخة الصلبة أو hard copy من اللعبة الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن و الإكس بوكس.

يمكنك شراء النسخة الصلبة من مواقع التسوق الإلكتروني مثل أمازون أو من المتاجر الألعاب الإلكترونية وسعرها تقريباً 110 ريال سعودي.

أما عن أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ويندوز المختلفة. فيمكنك تنزيل اللعبة من الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت بعد تسديد ثمنها اونلاين وغالباً ما يكون سعر هذه النسخة أرخص من سابقتها تقريباً بالنصف. زر موقع ماين كرافت من هنا وتعرف على المزيد عن أسعار لعبة ماين كرافت دنجنز النسخة الأصلية والنسخة المحدودة والمغامرات الإضافية والتي يبدأ سعرها من 3.5 دولار.

وأخيراً فإن نسخة الجوالات الموجودة على المتاجر الإلكترونية مجانية. لكنها ليست الأفضل للاستمتاع باللعبة لأنها ليست نسخاً رسمية من شركة Mojang السويدية المطورة للعبة.