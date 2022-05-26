أخيراً موعد نزول هاتف أيفون 14 الجديد من شركة أبل iPhone 14 تفاصيل

موعد نزول هاتف أيفون 14 الجديد من شركة أبل iPhone 14 بدأ العد التنازلي في هذا التوقيت لكافة عملاء ومحبي منتجات شركة أبل العالمية، بشأن الكشف عن موعد طرح هاتف آيفون 14 الجديد، فقد ظهرت بعض التسريبات خلال الأيام الأخيرة تتضمن بعض المعلومات الهامة الخاصة بهاتف آيفون 14 المقرر أن يتم طرحها هذا العام من خلال شركة أبل، حيث تضمنت التسريبات العديد من الصور الخاصة بالتصميم للهاتف الحديد وكذلك العديد من المواصفات التي جاء يحملها، كما جاءت عض التسريبات توضح موعد طرح الهاتف في الاسواق في العالم، ومن خلال هذه السطور نسلط الضوء على التعرف على موعد نزول هاتف أيفون 14 في الأسواق العالمية.

موعد نزول هاتف أيفون 14 تعلنه شركة أبل

وبناء على ما أعلنته عدد من المواقع العالمية فمن المقرر ان يتم طرح هاتف أيفون 14 الجديد من قبل شركة أبل في يوم 13 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال مؤتمر الكشف عن الهاتف الذي يتم عقده من قبل الشركة في كل عام، وبناء على جاء عبر موقع iDropNews الذي يركز على شركة أبل، فقد أكد على أن الهاتف الذكي الرائد القادم من شركة أبل سوف يتم الكشف عنه في 13 سبتمبر، ولم تقم الشركة الأمريكية حتى الآن بتأكيد او نفي هذه الأخبار بعدما تم تسريبها، إلا أن التاريخ يتماشى جيدًا مع عمليات إطلاق آيفون السابقة، وذلك بناء على ما تعتاد عليه الشركة في منتصف سبتمبر من كل عام، وقد أضاف iDropNews أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستسير على نهج العام الماضي من طرح الهاتف من خلال الإعلان عبر الإنترنت هذا العام أيضا أم لا تسريبات موعد نزول آيفون 14 في السعودية ودول الخليج هاتف ايفون 14 iPhone 14 Pro Max الجديد بمواصفات خيالية.

جميع تسريبات أيفون 14 والأسعار وموعد الإطلاق – iPhone 14 Leaks

تفاصيل إطلاق هاتف آيفون 14

وبناء على التقارير العالمية فنجد أن من المرجح أن تقوم شركة آبل بإطلاق 4 أجهزة آيفون جديدة من سلسلة أيفون 14 وهي، آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، كما نجد أن التقرير يشير إلى أن آيفون 14 و14 ماكس، سرف يكونان متطابقين مع آيفون 13 وهو أمر مخيب للآمال للعديد من المستهلكين حول العالم، ومن المقرر ان تكون أسعارهما تتراوح ما بين 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي.