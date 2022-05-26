بألوان جذابة وشكل رائع.. تصميم غير مسبوق لهاتف Galaxy M13 القادم من سامسونج (صور)

ووفق موقع Gsmarena سيمتاز هاتف سامسونج Galaxy M13 بتصميم مميز، حيث سيحصل بنوتش على الشاشة و كاميرا ثلاثية خلف الهاتف ويشبه الهاتف إلى حد كبير Galaxy M23 الذي تم إطلاقه في مارس.

وسوف يأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy M13 بشاشة ذات حواف منحنية من نوع Supar AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كما سيقدم هاتف سامسونج Galaxy M13 كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS ، بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، مع فلاش LED.

وسوف يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M13، علي ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويعمل الهاتف مع أحدث نظام تشغيل Andraid 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير Samsang One UI ، مع معالج قوى من نوع Exynos ولكن لم يتم تحديد نوعه حتى الآن.

ورغم أن هاتف سامسونج القادم Galaxy M13 سيشبه في الهيكل والتصميم كثيرا Galaxy M23 إلا أن الهاتف الجديد سيتم توفيره باللون الفضي والمرجاني الذي سيضيف عليه لمسة شبابية.