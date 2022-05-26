نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيس 2022 موبايل تعليق عربي رسميا كونامي تؤكد على اليوم خبر مفرح ومميزات إي فوتبول 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيس 2022 موبايل تعليق عربي ، رسميا انطلقت أحداث يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري 2022. حيث جاءت الأحداث الحالية كما توقعنا وقمنا بتسريباتها منذ يومين. وهي تحديثات الأسبوع بدون أحداث فعلية مثلما يحدث أسبوعيا في لعبة بيس موبايل. كذلك قامت شركة كونامي اليابانية بإضافة رسائل نصية في صندوق وارد الإصدار الحالي تخص تنزيل efootball 2022 موبايل. الإصدار المقبل والمنتظر من عشاق اللعبة والتي تصل شهرتها إلى أكثر من 500 مليون شخص حول العالم وهو عدد كبير جدا بالنسبة لعالم الألعاب الإلكترونية والتي تعمل بتقنية الفيديو على الجوالات الاندرويد والايفون. واليوم سوف نستعرض موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل بطريقة رسمية كذلك أهم مميزات تحميل بيس 2022 موبايل. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تحديث بيس 2022 موبايل تعليق عربي

سيتم تحديث بيس 2022 موبايل من خلال طريقتين واحدة تخص المستخدمين الجدد والأخرى تخص المستخدمين الحاليين للعبة. وسوف نبدأ الآن طريقة الحصول عليها للمستخدمين الجدد.

أولا يجب شحن قدرة هاتفك بنسبة 90%.

كذلك يتم الدخول على المتجر المتوافق مع الاندرويد متجر جوجل بلاي.

كما يجب البحث في المتجر عن تحميل بيس 2022 موبايل تعليق عربي .

. والآن يمكنك النقر على تثبيت. حيث أن اللعبة مجانية وبعد تنزيلها يمكن فتحها والنقر على تحديث ليتم نزول الملفات الخاصة باللعبة.

أما بالنسبة للطريقة التي يمكن من خلالها تنزيل efootball 2022 موبايل للمستخدمين السابقين. وهي من خلال فتح اللعبة الحالية إصدار 2021 ثم ستظهر رسالة بعمل تحديث يجب النقر على تحديث وسوف يتم التحديث بالكامل في غضون دقائق معدودة مجانا.

رسميا موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل

أخيرا وبدون تأجيلات أخرى من كونامي اليابانية سوف يتم رسميا الانتهاء من أحداث اللعبة الحالية وسوف يتم رسميا تحديث بيس 2022 موبايل تعليق عربي لأول مرة في تاريخ كونامي على أجهزة الاندرويد. سوف تنتهى أحداث بكج البوكس دروو الحالية يوم الأحد المقبل ويتم دخول اللعبة في صيانة كاملة حيث سيكون غير متاح فتح اللعبة أثناء فترة الصيانة. وذلك حتى موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل وهو يوم الخميس المقبل الثاني من يونيو 2022. حيث صباح الخميس بتوقيت مصر والسعودية سوف يكون بإمكانك عزيزي المستخدم تنزيل efootball 2022 موبايل رسميا بالمميزات الجديدة الذي سنعرضها لكم في الفقرة القادمة.

ماهي مميزات تنزيل efootball 2022 موبايل

بعد إتاحة تحميل بيس 2022 موبايل تعليق عربي يوم الخميس المقبل سوف يتم فتح اللعبة وسوف نلاحظ هذه المميزات التاالية.

تغيير كبير في الجرافيك ودقة اللعب.

تغيير شعار اللعبة حيث ليس هناك كلمة بيس في الشعار بل هي حرف e وأدنى هذا الحرف كلمة إي فوتبول 2022 موبايل .

. إزالة بطاقات نجوم الأسبوع ورجوعها إلى بطاقات أعتيادية.

كما سيتم نزول تعويضات هائلة من الكوينزات المجانية والجي بي.

بعد تحميل إي فوتبول 2022 موبايل سوف يتم إطلاق بكجات من اللاعبين التي يمكنك شراؤهم بالجي بي. مثال اللاعب ليفاندوفسكي سيكون سعرة يتخطى مليون وربع من الجي بي.

سوف يتم إطلاق بكجات من اللاعبين التي يمكنك شراؤهم بالجي بي. مثال اللاعب ليفاندوفسكي سيكون سعرة يتخطى مليون وربع من الجي بي. بطاقات الأيكون مومنت سوف تكون باللون الوردي.

كذلك سيتم إضافة التعليق العربي رسميا في هذه النسخة.

نود أن نذكركم قبل تحديث بيس 2022 موبايل تعليق عربي يجب تحصيل الهدايا الحالية في صندوق وارد الهدايا. لأنها سوف تنتهي مع التحديث مباشرة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم سهولة تنزيل efootball 2022 موبايل.