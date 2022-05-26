خطوات شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بدون أي مصاريف إضافية 2022

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، تعتبر عملية شحن شدات لعبة ببجي بالأسلوب السهل والبسيط من ضمن الطرق التي يبحث عنها العديد من الأفراد لذا سنذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن لعبة ببجي تعد من ضمن الألعاب التي تنتشر بشكل كبير جدًا، كما يتوافر الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن أحسن الأساليب والطرق البسيطة لكي يتم شراء شدات ببجي عن طريق الموقع الرئيسي للعبة، وكذلك فهي من إحدى الألعاب التي نالت شعبية وشهرة واسعة عند الكثير من الأفراد بالمنصات المختلفة منها هواتف الجوال وأجهزة الحاسوب والبلاي ستيشن وغيرها، فهي استطاعت أن تتركز في المنزلة العالية بين كل الألعاب المنافسة.

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خطوات شحن شدات ببجي

هناك برنامج في متجر بلاي يدعى “شحن الشدات”، فعن طريقه من الممكن الوصول إلى win free unlimted pu، وبعد ذلك يجب على المستخدمين أن يتبعوا الخطوات الآتية لكي يتم التمكن من عملية الشحن بالأسلوب السليم، وهي كالتالي:

دخول اللاعب إلى لعبة ببجي، وعندما يصل إلى مكان معين باللعبة يدعى “الحدث”، يختار الشخص كلمة “Daily Batties”.

يتم ظهور العديد من الإعلانات التي يجب مشاهدتها كليًا، مع عدم النقر على كلمة تخطي الظاهرة على الشاشة، لكي لا يتم حدوث ضياع لأي فرصة خاصة بالشحن، ويحصل المستخدم على تلك الشدات.

عندما ينتهي اللاعب من مشاهدة كافة الإعلانات، يظهر العديد من الشدات التي يحصل عليها اللاعب في المقابل مشاهدة كافة الإعلانات التي تتواجد في ذلك التطبيق.

ينال المستخدم على هذه الشدات المتواجدة في البرنامج عن طريق رؤية الإعلانات التي تتواجد داخل اللعبة، ثم يحصل على العديد من الشدات.

تأمين الحساب خلال عملية الشحن

من الواجب على كل اللاعبين القيام بعملية الشحن من خلال الموقع الرئيسي الذي يخص لعبة ببجي موبايل.