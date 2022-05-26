قد يقتلك.. احذر من تناول البصل في هذه الحالة
كشفت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة يلينا شيتينينا، أن تناول الخضار في حالة الحساسية قد يكون مميتًا.
وقالت في حديث لصحيفة ..فيتشيرنايا موسكفا..، إن ..الخضار والأطعمة النيئة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين К قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المعدة، وفي حالة الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة.
أما الخضراوات الورقية، مثل البصل والسبانخ والخس، فتحتوي على عدد كبير من المواد المفيدة مثل فيتامينات A وB وK وحمض الأسكوربيك.
وتعمل هذه المواد على إبطاء امتصاص الكوليسترول والكربوهيدرات، وبالتالي تنتمي إلى منتجات الحمية الغذائية.
لكن الخبيرة حذرت من أنه في حالة الحساسية من البقدونس أو البصل ..قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص…
كما أن عدم تحمل هذه المنتجات يعدّ سببًا للامتناع عن تناولها، ولكن هذا التأثير يكون عادة مؤقتًا، أي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ثانية بعد مضي ستة أشهر.
وتقول: ..يمكن أن يكون لتناول الخضار بكميات كبيرة تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب البنكرياس وحصى الكلى. ولكن يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم والحفاظ على خصائصها المفيدة من خلال المعالجة الحرارية…
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