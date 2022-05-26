نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كود فري فاير غير مستعمل وصالح للجميع 2022 من الموقع الرسمي Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير غير مستعمل وصالح للجميع من الموقع الرسمي Garena، الدخول على موقع جارينا والعمل على استبدال وشحن اكواد فري فاير Free Fire من الأمور التي يحرص عليها الكثير من اللاعبين بل الغالب من لاعبي هذه اللعبة المميزة، وذلك من اجل الاستمتاع بما يكون في هذا الموقع Garena من أهمية من حيث الأمان للعبة ولحساب اللاعب فيها، بالإضافة الى الاستمتاع بما تأتي به عملية الاستبدال للاكود من مزايا عديدة للاعب مثل الحصول على سكنات نادرة ورقصات وحيوانات وهدايا كثيرة مميزة من الموقع الرسمي قارينا Garena.

كود فري فاير صالح للجميع

شحن الكود والحصول على الجواهر والهدايا في لعبة فري فاير يكون عن طريق دخول اللاعب في مركز غارينا للشحن الرسمي Garena Free Fire، والدخول في أيقونة إدخال المعلومات والتي تعمل على تمكين اللاعب من كتابة معلومات الدولة ورقم الهاتف، وايضا الأيدي المعرف ID، ثم إدخال عدد الجواهر المطلوبة وطريقة الشراء التي تمكن اللاعب من الدفع الفوري او طرق اخري متاحه من الموقع للدفع، والحصول على الجواهر، وايضا يمكنك شحن جواهر Free Fire من الموقع الرسمي والأمن للحساب من التهكير.

شحن كود Free Fire

يبحث الكثيرون عن اكواد فري فاير التي تكون صالحة للجميع وغير مستعملة وتعمل على الفوز بعدد من الجوائز، ومن هذه الكودات وما تحمله من مكافئات ما يلي

كود ZCVA LG2B QVJD وهو كود استرداد رمز الهدية.

كذلك كود BCOV 5DEL N8IV كود طلب المكافئات والهدايا.

كود FLYA PTBR ECSX كريستيانو.

بينما كود YAPQ SSRU EYVD للحصول على جواهر إضافية.

كود 4EUW RCXK PLV8 والخاص بصندوق لوت سلاح الببغاء الأسترالي.

اكواد سكنات فري فاير

استبدال الكودات من اجل الحصول على السكنات الخاصة باللعبة والرقصات من العمليات المحببة للاعب فري فاير Free Fire، ومن هذه الكودات الصالحة لاستبدال الاسكنات وعدد من الكودات الهامة والتي يجب على اللاعب اختبار المركز الصحيح الذي يتم فيه هذا الاستبدال والمتمثل في موقع جارينا الرسمي Garena free fire، لما يعمل عليه من الحفاظ على معلومات اللاعب من الانتهاك باي شكل من الأشكال، والشحن واستبدال الاكواد بطريقة امنه.

كود سكار تيتان D4G1 D33S D5D4.

كذلك كود فاير باس X9OB ISD6 WSFW.

ايضا كود سكن البندقية AK FFIC RF85 4MZD.

كود كريمنال فري فاير

للحصول على كود كريمنال الأحمر والأزرق يمكن للاعب فري فاير Free Fire الدخول الى موقع غارينا والعمل على الضغط على أيقونة الاستبدال، ثم كتابة الكود الذي يتألف من ثلاث من المقاطع تحمل كل منها عدد من الحروف والأرقام، وبعد الانتهاء من الكتابة يقوم اللاعب بالضغط على استمرار والتالي حتى يتم الاستبدال بطريقة صحيحة والحصول على النتائج، ومن كودات كريمنال الأزرق والأحمر ما يلي: