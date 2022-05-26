نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الهواتف بسعر أقل من 5000 جنيه وكل خصائصها ومميزاتها في المقال التالي

الهاتف المحمول أصبح لا غنى عنه في الوقت الحالي، حيث يحتوي على إمكانيات متعددة ويوفر سبل الراحة للمستخدم، في الفترة الأخيرة يعاني بعض المستخدمين من اختيار الهاتف الذي يرغبون به بسعر مناسب، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في أسواق الهواتف المحمولة، لذا سوف نقدم لكم قائمة بأفضل الهواتف بسعر أقل من 5000 جنيه من خلال هذا المقال. أفضل الهواتف بسعر أقل من 5000 جنيه ريدمي 10C يحتوي هذا الهاتف على ذاكرة داخلية 46 جيجا، أيضا يتوفر مع رام 4 جيجا.

يعمل بمعالج سنابدراجون 680G، كذلك يحتوي على شاحن سريع بقوة 18 وات.

متوفر معه بطارية 5000 مللي أمبير، شاشة هذا المنتج هي من نوع ABS مقاسها 6.71 بوصة، مغطاة بطبقة حماية خارجية.

يحتوي على عدسة خلفية بقوة 50 ميجا بكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية بقوة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات أخرى و2و8و2 ميجابكسل. سامسونج A22 سامسونج A22 أفضل الهواتف التي يمكن الحصول عليها بسعر أقل من 5000 جنيه، حيث يحتوي على كاميرا أمامية بقوة 13 يمكن استخدامها في السلفي.

هذا المنتج مزود بأربعة كاميرات خلفية بقوة 48 و8 و2 و2 ميجابكسل، كما يحتوي على بصمة جانبية لمنع المتطفلين من فتح الهاتف.

يحتوي على شاحن بقوة 15 وات، وبطارية 5000 مللي أمبير، الهاتف يمكنه أن يعمل بمعالج هيليو G80

الهاتف مزود بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا مع رام 4 جيجا.

يحتوي على شاشة مقاسها 6.4 بوصة وهي شاشة عالية السطوع. ريلمي C25Y هاتف ريلمي C25Y يعمل بمعالج Unisoc T610 مع أربعة رام وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا.

تصميم الهاتف بلاستيكي بالكامل، كما يحتوي على شاشة مقاسها 6.4 بوصة ABS.

يحتوي على عدسة أمامية تعمل بقوة 8 ميجابكسل، وثلاث عدسات خلفية بقوة 50 و2 و2 ميجابكسل. هاتف Oppo f11 الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة الأولى بدقة 5 ميجابكسل، والثانية بدقة 48 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

شاشة الهاتف تأتي بمقاس 6.53 بكثافة 394 بكسل في البوصة الواحدة.

أما عن أداء هذا الهاتف يأتي بذاكرة داخلية قدرها 46 جيجا مع 4،6 رام.

سعر هذا الهاتف هو 4800 جنيه. عمر شويل - جدة أفضل الهواتف بسعر أقل من 5000 جنيه وكل خصائصها ومميزاتها - ثقفني

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