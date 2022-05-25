انت الان تتابع خبر ينتظره الملايين.. أوبو تطلق رسميا هواتفها المميزة Oppo Reno 8 بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا سلسلة هواتفها المميزة Oppo Reno 8 ، والتى تأتى بمواصفات عملاقة خاصة مع هاتفى Oppo Reno 8 Pro و Oppo Reno 8 Pro Plus الأكثر تميزا في السلسلة، حيث تأتى الهواتف مع عدد من الإمكانات المتميزة للغاية .

ووفق صحيفة The Economic Times فإن سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 8 جاءت بتصميم مميز للغاية ، مع عدد من التقنيات في الكاميرا والشاشة مع دعم الشحن السريع، ودعم تقنية الجيل الخامس 5G ونظام التشغل الأحدث من جوجل Android 12 .

هذا ويأتى هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع AMOLED E4 ، مع معدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + Full HD ، وحماية Corning Gorilla Glass 5.

كما يقدم أوبو Oppo Reno 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا عريضة دقة 8 ميجا بيكسل مع كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

إضافة إلى ذلك، يعمل أوبو Oppo Reno 8 Pro من نوع Snapdragon 7 Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الأول ثماني النواة ، والذى يعتبر أفضل معالج لهواتف الفئة المتوسطة، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط .

هذا ويبدأ سعر هاتف Oppo Reno 8 Pro من 450 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 400 جنيه مصرى.

كما ويأتى هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED ، مع معدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + Full HD ، وحماية Corning Gorilla Glass 5، مع نفس كاميرات هاتف Oppo Reno 8 Pro .

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus من نوع Dimensity 8100-Max SoC من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي Super Flash Charge بقوة 80 واط، وألوان الأسود والرمادي والأخضر.

كما يبدأ سعر Oppo Reno 8 Pro Plus من 600 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 11 ألف جنيه مصرى.

يأتى هاتف Oppo Reno 8 بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعالج من نوع Dimensity 1300 SoC من شركة ميديا تيك، مع نفس كاميرات الهواتف الأخرى في السلسلة، ونفس قدرة البطارية.

ويبدأ سعر هاتف Oppo Reno 8 من 375 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 7 آلاف جنيه مصرى.