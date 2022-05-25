نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كود فري فاير صالح للجميع 2022 من الموقع الرسمي Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير غير مستعمل، الدخول على موقع جارينا والعمل على استبدال اكواد فري فاير من الأمور التي يحرص عليها الكثير بل الغالب من لاعبي هذه اللعبة، وذلك من اجل الاستمتاع بما يكون في هذا الموقع Garena من أهمية من حيث الأمان للعبة ولحساب اللاعب فيها، بالإضافة الى الاستمتاع بما تأتي به عملية الاستبدال للاكود من مزايا عديدة للاعب مثل الحصول على سكنات نادرة ورقصات.

كود فري فاير صالح للجميع

شحن الكود والحصول على الجواهر والهدايا في لعبة فري فاير يكون عن طريق دخول اللاعب في مركز غارينا للشحن الرسمي، والدخول في أيقونة إدخال المعلومات والتي تعمل على تمكين اللاعب من كتابة معلومات الدولة ورقم الهاتف، وايضا الأيدي المعرف ID، ثم إدخال عدد الجواهر المطلوبة وطريقة الشراء التي تمكن اللاعب من الدفع الفوري والحصول على الجواهر، وايضا يمكنك شحن جواهر Free Fire من الموقع الرسمي.

شحن كود Free Fire

يبحث الكثيرون عن اكواد فري فاير التي تكون صالحة للجميع وغير مستعملة وتعمل على الفوز بعدد من الجوائز، ومن هذه الكودات وما تحمله من مكافئات ما يلي

كود ZCVALG2B QVJD وهو كود استرداد رمز الهدية.

كذلك كود BCOV 5DEL N8IV كود طلب المكافئات والهدايا.

كود FLYAPTBRECSX كريستيانو.

بينما كود YAPQSSRUEYVD للحصول على جواهر إضافية.

كود 4EUWRCXKPLV8 والخاص بصندوق لوت سلاح الببغاء الأسترالي.

اكواد سكنات فري فاير

استبدال الكودات من اجل الحصول على السكنات الخاصة باللعبة والرقصات من العمليات المحببة للاعب فري فاير، ومن هذه الكودات الصالحة لاستبدال الاسكنات وعدد من الكودات الهامة والتي يجب على اللاعب اختبار المركز الصحيح الذي يتم فيه هذا الاستبدال والمتمثل في موقع جارينا الرسمي Garena free fire، لما يعمل عليه من الحفاظ على معلومات اللاعب من الانتهاك باي شكل من الأشكال.

كود سكار تيتان D4G1 D33S D5D4,

كذلك كود فاير باس X9OB ISD6 WSFW,

ايضا كود سكن البندقية AK FFIC RF85 4MZD.

كود كريمنال فري فاير

للحصول على كود كريمنال الأحمر والأزرق يمكن للاعب فري فاير الدخول الى موقع غارينا والعمل على الضغط على أيقونة الاستبدال، ثم كتابة الكود الذي يتألف من ثلاث من المقاطع تحمل كل منها عدد من الحروف والأرقام، وبعد الانتهاء من الكتابة يقوم اللاعب بالضغط على استمرار والتالي حتى يتم الاستبدال بطريقة صحيحة والحصول على النتائج، ومن كودات كريمنال الأزرق والأحمر ما يلي