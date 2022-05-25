نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Realme Narzo 50 pro وعيوبه الشهيرة في المقال التالي

قامت شركة ريلمي بإعلان أنها تنتج هاتف جديد من ضمن هواتف سلسلة نازرو والتي كانت مقصور إنتاجها على الدول الأجنبية فقط وفور ملاحظ أنها المبيعات الخاصة بها كانت كبيرة قامت بطرح هذه السلسة في الشرق الأوسط والدول العربية أيضا. مواصفات هاتف Realme Narzo 50 pro كل هاتف يتصف بمواصفاته الخاصة، ففيما يلي نعرض لكم تفاصيل الجهاز: وزن الجهاز ١٨١ جرام.

الأبعاد ١٦٠.٢×٧٣.٣×٨ ميلي متر .

الشاشة من نوع سوبر أموليد تصل دقتها إلى ١٠٨٠×٢٤٠٠ بكسل.

معدل تحديث الشاشة ٩٠ هرتز.

الشاشة محمية بطبقة من الزجاج من نوع غورلا الإصدار الخامس .

الشاشة تدعم اللمس المتعدد.

يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم والاثنين في وضع الاستعداد مع دعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال.

نظام تشغيل أند رويد ١٢.

معالج ثماني النواة.

الكاميرا الخلفية ثلاثية مختلفة الدقة مما يمنح التصوير جودة عالية سواء كانت صور أو فيديو وكل ذلك مدعم مع فلاش من نوع ليد بانوراما .

الكاميرا الأمامية السلفي واحدة تصل دقتها ١٦ ميجا بكسل.

الجهاز يأتي بنسخة واحدة من الذاكرة الصلبة وهي ١٢٨ جيجا بايت ونسختين من الذاكرة العشوائية ٦/٨ جيجا بايت رام ،مع ميزة تركيب كارت ميموري إضافي.

سعة البطارية كبيرة جدا تصل إلى ٥٠٠٠ ملي أمبير ،في حين أن الجهاز يدعم ميزة الشحن السريع بفضل الشاحن الذي يأتي بقوة ٣٣ وات والذي يسمح بشحن الجهاز خلال ٦٢ دقيقة بالكامل وهي من نوع ليثيوم غير قابلة للإزالة. عيوب جهاز Realme Narzo 50 pro الجهاز من حيث الوزن ثقيل جدا على استخدام يد واحدة .

لا يحتوي على الميكروفون الثاني الخاص بعزل الصوت والروضة أثناء استخدام الجهاز في المكالمات أو التصوير.

لا يحتوي على اللمية الخاصة بالإشعارات التي تضيء عند قدوم أي إشعار للجهاز في أي وضع.

الإطارات الخاصة بالحافة السفلية للجهاز كبير للغاية . سعر جهاز ريلمي نازو ٥٠ برو في الأسواق يبلغ سعره في جمهورية مصر العربية ٥١٧٠ جنيه مصري .

يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية ١٠٦٢ ريال سعودي .

سعره ريلمي نازو ٥٠ برو في الإمارات ١٠٤٠ درهم إماراتي. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Realme Narzo 50 pro وعيوبه الشهيرة - ثقفني

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