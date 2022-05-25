نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع خدمة عملاء قارينا فري فاير 2022 موقع جارينا للشحن الحقيقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من عشاق free fire إلى خدمة عملاء قارينا فري فاير وذلك من اجل إصلاح بعض الأمور التي قد تصيب اللعبة، والموقع الرسمي لها والمتمثل في موقع جارينا للشحن الحقيقي، إذ أن هناك عدد من التساؤلات في هذا الشأن عن موقع شركة Garena، وأرقام التواصل معها والتي يستطيع اللاعب الاتصال بها عند حدوث أي مشكلة في اللعبة أو السيرفر الخاص بها، وما إلى ذلك من كيفية الوصول إلى جارينا.

خدمة عملاء قارينا فري فاير

يتعرض اللاعب عند ممارسة اللعبة إلى عدد من المشاكل التي تعمل في صدد الاحتياج إلى التواصل المباشر مع خدمة عملاء قارينا فري فاير من اجل الاستفسار عن أي شئ أو أسباب حدوث أي من هذه المشاكل وطريقة حلها، وفي هذا الصدد فقد أعلنت الشركة المشار إليها والمسئولة عن اللعبة عن عدد من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها والذي يمكن عن طريق أي منها تواصل اللاعب مع اللعبة في تعديل السيرفر وإنقاذ اللاعب من عمليات الغش الإلكتروني.

رابط التواصل مع خدمة عملاء فري فاير

يمكن لعملاء جارينا الدخول إلى موقع shop2game عبر الإنترنت في إطار التواصل والاتصال مع خدمة عملاء قارينا التي أوضحت عدد من السبل في صدد الوصول إلى حلول المشتركين فيها والعملاء، ومن تلك الحلول الدخول إلى الموقع المشار إليه والاتصال عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع جارينا والمتمثل في [email protected]، وأيضا [email protected]

موقع جارينا فري فاير

عملت جارينا للشحن من اجل التواصل مع العملاء من محبي لعبة الحرب الأكثر شهرة في العالم فري فاير على:

تمكين اللاعب من الدخول في البريد الإلكتروني الخاص باللعبة والمذكور في الفقرة السابقة.

من اجل تعبئة نموذج معين وهو النموذج الخاص بالسؤال أو الاستفسار والخدمة التي يريدها اللاعب من الشركة.

وبعد الانتهاء من هذه التعبئة وكتابة البيانات المطلوبة يقوم اللاعب بالضغط على أيقونة إرسال.

ثم الانتظار كي يتمكن الموقع من الرد على هذه الرسالة الإلكترونية.

رقم شركة كارينا

لا يوجد رقم خاص رسمي لشركة كارينا يمكن الاتصال به في حالة حدوث أي مشاكل في اللعب، حيث عملت الشركة على الإعلان عن الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت، وما يكون لديها من بريد إلكتروني من اجل أداء نفس غرض الهاتف أو رقم الجوال الخاص بها، وتمكين العميل من خلال الطرق السابقة من حل ما قد يتعرض له من مشكلات.