تكتسح سامسونج و آيفون .. هاتف شاومي 12 الترا - Xiaomi 12 Ultra سيكون أول هاتف ذكي للشركة يستخدم هذه الميزة المدهشة

حيث كشف التسرسب ان الشركة تقوم باختبار USB 3.0 وحتى اختبارات DP لكل هواتفها ، الأمر الذي يشير إلى أنها سوف تتبنى قريبًا أحدث المعايير.

وهذه الأخبار تصل من مصادر قريبة من الموضوع (عبر ITHome) والتي ذكرت أن شركة شاومي تخطط لتقديم دعم USB 3.0 لمنتجاتها الجديدة. في التقرير الجديد، تمت أيضًا مشاركة لقطة شاشة من CIT. بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تعد CIT أداة اختبار أجهزة لأجهزة شاومي. من خلال النقر فوق إصدار Kernel عدة مرات في الإعدادات ، يمكن للمستخدمين الدخول وإجراء اختبارات وظيفية على أجهزة مختلفة.

بمعنى آخر، تعمل الشركة أخيرًا على تقديم أحدث معايير لهواتفها. واشتهرت العلامة التجارية بعدم استخدام معيار USB 3.0 لسنوات في تشكيلتها الرئيسية، ومع اقتراب إطلاق هاتف شاومي 12 الترا (Xiaomi 12 Ultra)، فلن يكون مفاجئًا أن يكون هذا الطراز هو أول من يتبنى معايير USB 3.0. وضع في اعتبارك أن هذا لا يزال مجرد تكهنات في الوقت الحالي.

مواصفات شاومي 12 الترا حسب التسريبات

بحسب التسريبات المتوفرة حتى الآن فإن شاومي 12 الترا سيأتي بشاشة من نوع OLED بمقاس 6.73 إنش ودقة 2k مع معدل تحديث 120 هيرتز المتغير بتقنية LTPO في جيلها الثاني. ومن حيث المبدأ فإن الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 1 Plus مقترن بذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 و 12 و 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية 256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ومن حيث البطارية فستكون بسعة 4900 ميلي أمبير، وسيدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط ويتوقع أن يدعم الشحن العكسي أيضًا. وسيحتوي شاومي 12 الترا أيضًا على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة ومستشعر للأشعة تحت الحمراء IR ومكبرات صوت ستيريو مع اهتزاز، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة، الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر IMX989 المميز من سوني، مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة عريضة جدًا بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتقريب البصري (تيليفوتو) بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، تدعم التقريب الهجين حتى 120x والتثبيت البصري OIS أما العدسة الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابكسل. وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع أحدث واجهات الشركة MIUI وسيتوفر بأربعة خيارات للألوان.

وأما عن سعر شاومي 12 الترا، وفقًا للتسريبات فإن سعر نسخة 8-256 جيجابايت سيكون 885 دولار، و960$ لنسخة 12-256 جيجابايت، و1005$ لنسخة 12-512 و 1080$ لنسخة 16-512 جيجابايت.