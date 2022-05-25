سعر ومميزات Apple iPhone 14 Pro Max ومواصفاته الجبارة من شركة آبل

يعتبر هاتف Apple iPhone 14 pro Max أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، والذي سوف يتم طرحه بالأسواق العالمية خلال الشهور القادمة وبالتحديد في شهر سبتمبر ٢٠٢٢، والهاتف يأتي ضمن سلسلة ايفون التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، كما حققت أرباح خيالية، ويأتي الجوال بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله أقوى هاتف ذكي سوف يتم طرحه الفترة القادمة، كما يتميز باحتوائه على ذاكرة عملاقة تصل إلى ١ تيرا، نستطيع من خلالها تحميل آلاف الملفات والصور والفيديوهات، كما يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويمتلك معالج قوي من نوع Apple A16 Bionic، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Apple iPhone 14 pro Max في مصر والسعودية والإمارات والدولار الأمريكي.

مواصفات Apple iPhone 14 pro Max

يأتي جوال ايفون ١٤ برو ماكس بمواصفات رائعة لا توجد في أي هاتف آخر وهى كما يلي:-

يأتي الجوال ب ٢ شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع Nano SIM، والشريحة الثانية من نوع eSim.

الجوال يدعم الاتصال قريب المدي من خلال خاصية الـ NFC.

أبعاد الموبايل ١٦٠×٨٧.٨×١٧.٧ ملم، كما يبلغ وزن الهاتف ٢٤٠ جرام.

يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال والتي منها شبكة الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G والجيل الثالث 3G والجيل الثاني 2G.

يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد والماستر كارد.

الجوال يأتي بواجهة زجاجية من زجاج الكورنينج غوريلا، كما يأتي الظهر مصنوع من الزجاج، والإطار الجانبي مصنوع من التيتانيوم.

يدعم الجوال مقاومة الغبار والماء حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة بمعيار IP68.

يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الجوال.

الجوال يحتوي على أحدث إصدارات الواي فاي والبلوتوث.

الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS، ويدعم جميع نظم الملاحة العالمية.

يأتي بالعديد من الألوان الرائعة مثل الأسود والأبيض والذهبي والفضي.

مواصفات كاميرات ايفون ١٤ برو ماكس

يأتي جوال Apple iPhone 14 Pro Max بعدد من الكاميرات رائعة الدقة والوضوح مواصفاتها كما يأتي:-

يأتي الجوال بأربعة كاميرات خلفية دقة الكاميرا الخلفية الأولى ١٦ ميجا بكسل، وهى من النوع العريض، كما تدعم المثبت البصري الـ OIS، وتدعم تثبيت الصور من خلال مستشعر الـ sensor-shift . الكاميرا الثانية دقتها ١٦ ميجا بكسل وهى من نوع telephoto، وتستخدم في عملية التقريب، كما تدعم الزوم حتى 3x بدون فقدان للصورة، وتدعم المثبت البصري. تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الثالثة ١٦ ميجا بكسل وهى من النوع العريض جداً ultrawide، وتستخدم في التصوير الواسع. الكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR scanner، وهى المسؤولة عن عمل البورتريه والعزل، وتطلق عليها شركة آبل النمط الليلي. تدعم الكاميرات الخلفية ليد فلاش مزدوج، كما تدعم خاصية الـ panorama, وخاصية الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080.

مواصفات شاشة Apple iPhone 14 pro Max

تحتوي شاشة جوال آبل ايفون ١٤ برو ماكس على مواصفات كبيرة وهى كما يلي:-

شاشة الهاتف من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD.

تبلغ مساحة الشاشة ٦.٧ بوصة، كما يبلغ معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز بمعدل كثافة ٤٥٧ بكسل لكل بوصة.

سطوع الشاشة يبلغ ١٢٠٠ شمعه، ودقتها ٢٧٧٨*١٢٨٤.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد ١٩.٥:٩ لعرض محتوى أكبر على الشاشة.

تستحوذ الشاشة على ٨٦.٦% من واجهة الجوال الأمامية.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية من زجاج السيراميك المقاوم للخدوش والبصمات، كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR 10 وخاصية الـ Dolby Vision.

مميزات آبل ايفون ١٤ برو ماكس

هناك العديد من المزايا التي يحتوي عليها هاتف Apple iPhone 14 pro Max وهى كما يأتي:-

الهاتف يدعم خاصية المدى القريب من خلال الـ NFC. يأتي فريم الجوال من مادة التيتانيوم، كما تم إزالة النوتش وإخفاء بروز الكاميرات. يأتي الجوال بشاشة كبيرة، كما تحتوي على طبقة حماية، والشاشة غير مستهلكة للطاقة، كما تعمل بمعدل تحديث ١٢٠ هرتز. الهاتف يأتي بمعالج قوي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس. الجوال يدعم مقاومة الغبار والماء حتى ٦ متر تحت الماء.

سعر Apple iPhone 14 pro Max

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون ١٤ برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات وسعر الهاتف بالدولار الأمريكي وهى كما يلي:-