واتساب يعمل على ميزة جديدة مذهلة طال انتظارها بشأن الرسائل المخفية

كشفت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التقارير الإخبارية، أن منصة واتساب WhatsApp تعمل على ميزة جديدة مذهلة من أجل إرضاء أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق تتعلق بالرسائل المخفية، حيث تحاول المنصة خلال هذه الفترة العمل على كسب رضاء العملاء وجميع مستخدمي التطبيق في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من تطبيقات الدردشة في جميع دول العالم، وسوف نوضح في هذا المقال الهام عبر موقع ثقفني تفاصيل الميزة الجديدة التي سوف يطلقها التطبيق.

ميزة واتساب الجديدة

من جانبه أوضح موقع “َوابيتانفو” التقني أن ميزة لرسائل المخفية تُساعد الجميع في إرسال الرسائل الأكثر خصوصية على التطبيق، حيث يتم إخفاء تلك الرسائل خلال مدة زمنية محددة، ولكن من الممكن إرسال رسالة مهمة لأحد الأشخاص ويريد الاحتفاظ بها، وكان الأمر مستحيلاً الاحتفاظ بالرسائل المخفية، حيث حرص التطبيق على تطوير ميزة الرسائل المختفية.

تعمل الآن منصة واتساب على تطوير رسائل محفوظة على التحديث المستقبلي لتطبيق WhatsApp beta، لجميع الهواتف والأجهزة سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو نظام آي أو إس، حيث أشار الموقع التقني انه عندما يشارك المستخدمون للتطبيق رسالة مهمة جداً في محادثة ما سوف تختفي ولكنهم يريدون ألا يفقدوا تلك الرسالة، فإنه سوف يكون بإمكان المستخدم خلال الفترة القادمة بالتحديث الجديد الاحتفاظ بها، وذلك من خلال منع انتهاء صلاحية الرسالة، وذلك بفضل الرسالة المحفوظة.

في نهاية المقال نوضح أنه يمكن للمستخدم منع اختفاء بعض الرسائل المختفية بعد التحديث الجديد القادم من تطبيق WhatsApp، وتتعبر تلك الميزة من الميزات الرائعة التي يسعى التطبيق لها منذ فترة، بعد مطالبة العديد من المستخدمين بتلك الميزة التي طال انتظارها، وسوف يتمكن المستخدم هنا من الاحتفاظ بالرسالة المختفية التي يصعب عليه الاحتفاظ بها في الوقت الحالي، ويعمل التطبيق خلال هذه المرحلة أيضاً على عدد من الميزات الجديدة من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق وكسب ثقة الجميع في ظل منافسة بين العديد من التطبيقات الجديدة التي دخلت للمجال حديثاً، وتبغي المنافسة الشرسة وكسب العديد من العملاء من التطبيق.