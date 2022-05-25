نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 PES لهواتف الاندرويد وأجهزة الكمبيوتر وأضافه المعلق العربي في المقال التالي
تحديث لعبة اي فوتبول 2022 بيس e football تحرص شركة كونامي بشكل كبير على تحديث لعبة اي فوتبول 2022، وذلك لما يكون في التحديثات المستمرة التي تقوم بها الشركة للعبة من مزايا كثيرة تجعل اللاعب يعتبر هذه اللعبة الشيقة من اجمل العاب كرة القدم، حيث يعمل كل تحديث من تحديثات كونامي على منح اللاعب مزايا جديدة يستطيع من خلالها المكوث اكثر في وقت اللعب والاستمتاع بدرجة كبير بما تشكله اللعبة من واقعية.
تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022
تعمل كونامي على جعل لاعبين لعبة اي فوتبول أن يقوموا باللعب على أساس من الاحترافية الكبرى وذلك من خلال ما تقوم به من تحديثات تعمل بصدد الوصول الى الواقعية في اللعب من خلال الاعتماد على دورات التدريب وما يلحق بها من المعسكرات الرياضية التي تمنح للاعبين في أوقات معينة، بالإضافة الى الانتقالات التي تمكن اللاعب من استيراد ما يختار من لاعبين من فرق اخرى عالمية أو محلية.
تحديث بيس 2022
- تتمتع لعبة بيس 2022 التي ينتظر الكثيرون من محبيها اخر تحديث لها.
- الذي يأتي هذا العام بالكثير من المزايا التي تمكن اللاعب من اللعب بدرجة كبيرة من الاستمتاع.
- ومن هذه المزايا ما تعتمد عليه اللعبة من التنزيل السهل سواء للهاتف الاندرويد أو الكمبيوتر أيضا.
- اذا يتوافق حجم اللعبة من حجم الإصدار بالنسبة الى التنزيل على الكمبيوتر الذي يحتاج الى ويندوز 7 وأيضا كل من ويندوز 8 و9و10و11.
فتح لعبة PES
- تتناسب لعبة اي فوتبول مع مختلف الأجهزة فهي لا تحتاج من اجل الفتح الى أجهزة قوية.
- بل يمكن فتحها ولعبها على الأجهزة المتوسطة بل والضعيفة أيضا من أجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- كما يمكن فتحها أيضا على نظام الاندرويد بالهاتف المحمول.
- ويمثل ما يكون في اللعبة من مؤثرات صوتية تتمثل في أصوات التشجيع والمشجعين عامل من عوامل الاستمتاع اكثر بها.
لعبة بيس 2022 تعليق عربي
تدعم لعبة اي فوتبول 2022 كافة اللغات من اجل اللعب، وقد عمل التحديث الأخير لها على دعم اللغة العربية أيضا في التعليق الصوتي وذلك كي يتمكن اللاعب العربي من فهم ما يكون من تعليقات المعلقين، والوصول الى الكلمات اللائقة في التعليق الذي يعتبر من اهم مزايا اللعبة بكل سهولة.
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