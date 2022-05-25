نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال الكود فري فاير القديم والجديد 2022 من موقع قارينا الرسمي للهدايا والمكافئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال الكود فري فاير مركز قارينا الرسمي للحصول علي أحدث اكواد فري فاير 2022 والذي يعمل بالبحث عنه من قبل الكثيرين وهذا للعمل على استمرار تلك اللعبة الاتي اتسمت بأسطوريتها وتنوعت فيها الأسلحة المستخدمة، وهذا للقضاء على الفريق الآخر من اللاعبين حين يتم المواجهة، ويتم إعطاء العديد من الهدايا عند الاستبدال من الموقع الرسمي كالأسلحة المتنوعة كالدبابات والمدمرات والخرائط المتقدمة التي تكشف أماكن اختباء العدو وسوف نوضح لكم خطوات الاستبدال الخاصة بتلك الاكواد.

موقع استبدال الكود فري فاير

مركز قارينا هو الموقع الرسمي والحصري والوحيد الخاص بلعبة فري فاير حيث تتمثل فيه الأمن التام بكافة المعلومات الخاصة باللاعب من كلمات سر وكلمات مرور وكافة أرقام الحساب، ومن السهل استرداد الاكواد الخاصة ب Free Fire من خلال نسخها في موقعها لتفادي الخطأ، كما يلزم معرفة صلاحية الكود المراد استبداله والمنطقة الخاصة به.

موقع استبدال الكود الجديد

يقوم موقع استبدال الكود فري فاير قارينا والتي يتم من خلاله استمرارية اللعبة الشيقة دون الحاجة إلى شحن الجواهر الخاصة وتتم عملية الاستبدال من خلال خطوات تتمثل في الأتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ومن ثم كتابة المعرف الشخصي الخاص باللاعب في مكانه المخصص له بالموقع.

ثم قم بكتابة الكود في مكانه مع ضرورة تحري الدقة وعدم الخطأ.

والضغط بعد ذلك على أيقونة استبدال ثم الرجوع إلى اللعبة ومعرفة الهدية.

موقع استبدال اكواد Free Fire القديم

يعد موقع قارينا هو الموقع الحصري لاستبدال اكواد فري فاير القديم وهذا من خلال خطوات خاصة تستلزمها تلك العملية التي يهتم بها العديد من اللاعبين وهي:

الدخول إلى موقع قارينا فري فاير.

كتابة الأيدي الخاص باللاعب.

ثم كتابة الكود المكون من 12 رقم وحرف ما بين كبير وصغير في مكانة بكل دقة.

فتح اللعبة لمعرفة الهدية الخاصة بهذا الكود.

موقع استبدال الكود الجديد

يتم شحن اكواد فري فاير من خلال الموقع الرسمي والمصمم لتلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة عالمية بين كافة الأعمار ما بين كبير وصغير وهو قارينا فري فاير، ويتم هذا الشحن من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وكتابة الأيدي وتحديد الدولة وعدد الجواهر وبيان طريقة الدفع المتاحة لدى اللاعب.