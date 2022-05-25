ما هي تفاصيل سعر HUAWEI WATCH GT 3 Pro

سعر HUAWEI WATCH GT 3 Pro ، هذه الساعة من أحسن وأفضل الساعات التي يعشقها ويفضلها العديد من الكبار والعديد من الصغار، حيث أن هذه الساعة تكون لها الكثير من المميزات التي تجذب الكثير من الناس، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن الأسعار، وأيضاً سوف نوضح المواصفات، تابع معنا حتى النهاية لأن هذا المقال الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، ويبحث الجميع من المواطنين في الدول العربية عن الساعة الجديد التي تكون مقدمة من شركة هواوي حيث ينتظر به الكثير من الإمكانيات المتميزة للغاية .

مواصفات HUAWEI WATCH GT 3 Pro

يوجد لهذه الساعة الكثير من المميزات وأيضاً يوجد الكثير من المواصفات، وسوف نقدم لكم في هذه الفقرة الكثير من المواصفات التي تتميز بها الساعة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro يكون لها حجمين وقد يكون أول حجم ٤٢ ملم والحجم الثاني قد يكون ٤٦ ملم قد تكون هذه الساعة لديها أربعة نماذج مختلفة وهما وClassic وElite وElegantو Active قد يكون إصدار الساعة بقياس ٤٦ ملم قد تكون الشاشة AMOLED وقياس الشاشة ١.٤٣ بوصة ، وقد تكون دقة الشاشة بعرض ٤٦٦*٤٦٦ بيكسل قد يكون أصغر اصدار ٤٢ ملميتر والشاشة تكون بقياس ١.٣٢ بوصة وأيضاً تكون دقة عرضها ٤٦٦*٤٦٦ بيكسل تأتي الشاشة بأثنين إصدار ومختلفين يكون إطار الساعة وصممت من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومن الجزء الخلفي للساعة يأتي بطبقة بلاستيكية، وقد أعلنت شركة هواوي أن يوجد نموذج آخر من هذه الساعة وقد يكون النموذج هو PPG5.0 وهذا الذي يقوم بقياس معدل ضربات القلب داخل الجسم، وأيضاً يقاس معدل الأكسجين في الدم، وتأتي بثمانية صمامات ضوئية، وقد تكون عدسة الساعة زجاجة منحنية ، وهذا ما يميز الساعة بأنها تكون أكثر راحة في وقت ارتدائها.

ما هو سعر HUAWEI WATCH GT 3 Pro

قد يكون سعر هذه الساعة حجم ٤٦ ملم ونموذج Active بسعر ٤٩٠٠ جنيه مصري.

سعر الساعة حجم ٤٦ ملم ونموذج Classic بسعر ٥٤٠٠ جنيه مصري.

سعر الساعة حجم ٤٢ ملم ونموذج Elegant بسعر ٦٠٠٠ جنيه مصري.