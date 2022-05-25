نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A13 هاتف اقتصادي جديد من سامسونج | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Samsung A13 إصدار جديد آخر ينضم لمجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة سامسونج لهذا العام. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق عدد من الأجهزة الجديدة ضمن عائلة الـA من هواتفها والتي تنطلق ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. وتتمثل تلك الأجهزة الجديدة في هواتف Samsung A33 5G ، Samsung A73 وأيضاً Samsung A53 الجديد. الهاتف متوفر مع بعض المواصفات والمميزات الداخلية المميزة مقابل سعر الهاتف والتي تضعه في منافسة قوية مع هواتف الشركات الأخري في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. والجدير بالذكر أيضاً أن تلك العائلة من هواتف الشركة تشهد استقبالاً واسعاً بين عدد كبير من المستخدمين في مصر والعالم العربي. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Samsung A13 الجديد. مواصفات هاتف Samsung A13 : ‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 195 جراماً.‌

يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من البلاستيك بالكامل ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

يتوفر بالهاتف أيضاً مدخل إضافي خاص لتركيب كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

لكن وكما المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف الاقتصادية ، الهاتف لا يتوفر بدعم IP رسمي لمقاومة الغبار والماء.

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.6 إنش من نوع PLS TFT LCD ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة أيضاً بأبعاد العرض المعروفة 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

شاشة الهاتف أيضاً لا تزال تأتي مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز.‌

كذلك توجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، للحماية من الخدوش والكسر.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، مع وجود واجهة مستخدم سامسونج الجديدة والمميزة One UI 4.1.‌

كما أن الهاتف يأتي أيضاً مع معالج ثماني النواة خاص بشركة سامسونج وهو Exynos 850 .‌

.‌ المعالج متوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 8 نانو متر.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Cortex-A55 ، مع تردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

أيضاً يتوفر بالهاتف وحدة معالجة الرسوميات GPU من شركة ARM من نوع Mali-G52 .‌

.‌ يتوفر الهاتف في نسختين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام أيضاً.‌

بالاضافة إلي توافر ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع eMMC 5.1. كاميرا هاتف Samsung A13 : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم التصوير بجودة FHD.‌

كما يوجد في ظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وبزاوية تصوير عريضة 123°.‌

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو Macro.‌

وأخيراً كاميرا رابعة للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات تصوير الـPanorama مع خاصية الـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات هاتف Samsung A13 تأتي أحادية وليست ستيريو ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف.‌

تأتي أحادية وليست ستيريو ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف.‌ كما يتوفر بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم مستشعرات مختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات فقط.‌

يأتي مدخل الشحن بالهاتف من نوع USB Type-C 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

يتوفر الهاتف في أربعة اختيارات من الألوان الخاصة به وهم كالآتي : الأبيض ، الأسود ، الخوخي ، والأزرق. سعر هاتف Samsung A13 : ‌237 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 4360 جنية مصري.‌

261 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 4800 جنية مصري عمر شويل - جدة Samsung A13 هاتف اقتصادي جديد من سامسونج | أهم المواصفات والسعر - ثقفني

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