متطلبات تثبيت لعبة حرب الزومبي للاندرويد 2022 تحديث Zombie War الأخير

من ألعاب المغامرات المثيرة التي يريدها مختلف الأعمار لعبة حرب الزومبي التي تكون بين كل من الإنسان والكسالى على التدمير والتحطيم لكافة المدن، بما فيها من مناطق سكنية وحدائق وأشجار، وكافة ما يمثل الحياة الطبيعية من سكن ومنشئات خدمية، وعلى اللاعب في هذا الصدد العمل على بناء دروع وملاجئ، فضلا عن الأبراج العالية التي يمكن الاختباء بها في مراحل القضاء على الكسالى الأعداء، وبناء الأبراج التي يحتمي بها عند قتال الزومبي.

لعبة حرب الزومبي

هذه اللعبة الجبارة تعتبر من ألعاب حرب فلاش ومغامرات تعمل على تمكين اللاعب من الجري والاختباء بين الطبيعية للتخلص من شخصيات زومبي الذين يشكلون الخطر الأكبر في المدينة، وتتميز هذه اللعبة بالعديد من المؤثرات الصوتية والحركية أيضا التي تجعلك في واقع الحياة مع الكسالى وما يمثلونه من خطر القتل في كل مكان وما يسعون إليه من الفناء لكافة معالم ومظاهر الطبيعة، كما تتميز اللعبة أيضا بوجود عدد 3 من المستويات.

ألعاب زومبي بالأسلحة

تختلف لعبة حرب الزومبي عن مجموعة ألعاب TD التي تنتشر فيها الكسالى بشكل كبير في الأتي:

هذه اللعبة تعمل على تمكين اللاعب من قتل المئات من شخصيات زومبي في دقيقة واحدة عن طريق استخدام العديد من الأسلحة الحديثة التي توجد على ارض الواقع.

بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى التي تكون مستوحاة من الخيال العلمي.

كما تتضمن اللعبة عدد من المهارات الخاصة ومهاجم B2.

فضلا عن ما يكون بها من نظم التنظيم العسكري.

ألعاب زومبي ضد البشر

تحتاج لعبة Zombie war إلى بعض المتطلبات الهامة وهي:

حجم اللعبة 28m.

عمليات التثبيت وصلت إلى اكثر من 1.000.000.

تتطلب اللعبة Android 4.0,3,

الإصدار الحالي 1.6.1.

ألعاب زومبي فلاش

تتعامل هذه الألعاب مع البشر بشكل عنيف يحتوي على القتل والدم في كل مكان، ولذلك يلزم على اللاعب في مثل هذه أللألعاب أن يكون متيقظ تماما لأي خطر قد يأتي إليه من العدو الكسالى، ويقوم اللاعب بعمل أعداد من الأبراج العليا التي لا يستطيع الزومبي الوصول إليها من اجل الاختباء بها إلى حين القضاء التام على هؤلاء الكسالى وما يمثلونه من خطر على البشر.