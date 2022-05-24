نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث خصائص ومميزات تطبيق واتساب المخفية الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم مدى اهمية تطبيق واتس اب للمراسلة الفورية . الآن في الجميع فقد بلغ عدد من يستخدمون هذا التطبيق أكثر من 2 مليار مستخدم حول أنحاء العالم . ويعمل تطبيق واتساب على تحديث نفسه دائما . وهذا ما يتمتع به تطبيق واتساب عن غيره من تطبيقات المراسلة الفورية وهذا ما يتمسك به المستخدمون . حيث يوجد مميزات مخفية في تطبيق واتساب غاية في الاهمية ويجهل عنها الكثير من مستخدميه فأنه لا يعرفها إلا القلة منهم . أما الآن ومن خلال تلك المقالة عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف سويا عن بعض مميزات تطبيق واتساب للتراسل الفوري وأهم الخصائص الجديدة التي قام الواتساب بتحديثها .وكذلك طرق استخدام تلك التحديثات و تفعيلها والاستفادة منها .

الآن سوف نتعرف على أهم 2 من خصائص تطبيق واتساب ومميزاته الخفية .

يعد تطبيق واتساب للمراسلة الفورية احد أهم التطبيقات حول أنحاء العالم من خلال استخدامه عن غيره من تطبيقات المراسلات الأخرى . وأنه للعلم فإن تطبيق واتساب يحتوي على العديد من الخصائص وكذلك المزايا يجب أن تعرفها وتقوم باستخدامها وسوف نعرض عليكم احد أهم 2 من خصائص تطبيق واتساب من أصل 5 خصائص سوف نتعرف عليهم في مقالة أخرى عبر موقعنا موقع ثقفني أيضا .

اولا سوف نعرف أهم ميزة داخل التطبيق وهي كيفية تنسيق الرسالة

يعد أحد أهم المميزات من الخصائص الخمسة في تطبيق واتساب هي ميزة تنسيق الرسائل . وذلك حيث انها يعلي من قيمتها وترتفع أهميتها في أوقات كثيرة . وذلك في حالة أن كنت تنتوي كتابة رسالة طويلة وتقوم بالتركيز على الحروف وغيرها . فلا تقلق فأنه يوجد حوالي عدد 100 اختيار واختيار مختلفون جميعه يمكنك من خلالها القيام بتغيير شكل الحروف في كافة انواع الدردشات وذلك كله من خلال تطبيق واتساب للمراسلات الفورية . وهي كالاتي :

أن كنت تريد القيام بكتابة الرسائل الخاصة بك بالخط العريض، فأنه عليك القيام بوضع علامة النجمة قبل كتابة النص وعند الانتهاء منه .

وكذلك إذا أردت القيام بكتابة كلمة يكون من تحتها خط عليك القيام بوضع الرمز ده ~ قبل كتابة النص وايضا بعد الانتهاء منه .

أما إذا أردت العمل على كتابة النص بشكل مائل، قم بوضع رمز التسطير هذا _ قبل كتابة النص وكذلك بعده .

ثانيا أحد أهم مميزات تطبيق واتساب وهو تخصيص الإشعارات

إذا أردت تجنب الإشعارات الكثيرة المزعجة . وكذلك القيام بتحسين تلك الخدمة وحصرها في التنبيهات الهامة القادمة من الدردشات المهم فقط . يمكنك حل تلك المشكلة بأبسط الطرق والخطوات وذلك من خلال تفعيل تلك الميزة في تطبيق واتساب وذلك كالاتي :