مرسيدس تخفض 10% من حصة التجار وتركز على المبيعات المباشرة وعبر الإنترنت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - يبدو أن مرسيدس لديها جدول مزدحم في المستقبل لأنها تهدف إلى تقليص عدد السيارات ذات المستوى الابتدائي من سبعة إلى أربعة في محاولة لتحقيق هوامش ربح أعلى مع سيارات أكبر وأكثر تكلفة.

ولتحقيق ذلك، قررت مرسيدس استثمار أكثر من 75% في السيارات من فئة الفئة C، وبالتالي الاعتماد بشكل أقل على الطرز المدمجة. الأمر الذي سيحدث تغيير رئيسي آخر داخل شبكة التوزيع.

ومن جانبها تركز النجمة ثلاثية النقاط، مرسيدس، على زيادة عدد المبيعات المباشرة من خلال تقديم نموذج الوكالة هذا في 15 سوقًا إضافيًا بحلول منتصف العقد مقارنة بخمسة أسواق فقط اليوم.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة المعلنة من جانب مرسيدس، فسيتم إنجاز 80% من الحجم المحقق في أوروبا من خلال المبيعات المباشرة بحلول عام 2025.

وسيؤدي الانتقال إلى هذا الدور إلى تمكين مرسيدس ليس فقط من الحصول على مزيد من التحكم ولكن أيضًا تقليل تكاليف التوزيع.

ومن المفترض أنه سيتم إصلاح شبكة التوزيع الخاصة بها عن طريق قطع 10% من الوكلاء على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وبعد ثلاث سنوات، سيكون هناك ما يصل إلى 20 في المائة من صالات العرض في المنزل في ألمانيا.

سيارات مرسيدس

بينما تستشهد أخبار السيارات في أوروبا ببيتينا فيتزر، نائبة رئيس الاتصالات والتسويق، قائلة إن مرسيدس تحتاج إلى عدد أقل من الوكلاء الكبار في الأسواق الناضجة.

ومع ذلك، يتم إضافة منافذ جديدة في الصين. بالإضافة إلى ذلك، توجد صالات عرض AMG و Maybach و G-Class مخصصة على جدول الأعمال أيضًا.

وفي الوقت نفسه، تقدر مرسيدس أن المبيعات عبر الإنترنت ستكتسب زخمًا في السنوات القادمة، لدرجة أنه بحلول عام 2025.

وسيشتري واحد واحد من كل أربعة مشترين سيارتهم التالية عن طريق القيام ببضع نقرات على الحاسوب الشخصي.

وفي هذ الصدد، ذكرت Fetzer أن "العملاء أصبحوا أصغر سنًا وأكثر ثراءً وأكثر رقميًا".

وبالتالي، فهم أكثر استعدادًا للتسوق عبر الإنترنت بدلًا من التوجه إلى واحد من 6500 تاجر حول العالم. في سوقها المحلي، حيث تدير الشركة ما يقرب من 1000 منفذ.

وفي الوقت نفسه، تندفع مرسيدس إلى منطقة الرفاهية من خلال تجهيز Maybach SL، الفئة G الكهربائية، وتشكيلة Mythos للسيارات الخاصة المحدودة للغاية.

وكان النقص في الرقائق الإلكترونية الدقيقة نعمة مقنعة إلى حد ما، حيث حققت الشركة المزيد من الأموال من خلال إعطاء الأولوية لتوزيع أشباه الموصلات على السيارات الفاخرة.

وعلى الرغم من أن حجم المبيعات كان يجب أن يتأثر، إلا أن الأرباح كانت جيدة.

ولقد أظهرت مرسيدس أنها تستطيع التركيز بشكل أكبر على السيارات الأكبر والأكثر فخامة على حساب العروض المدمجة.