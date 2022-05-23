نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن 330 شدة ببجي لشحن الموسم الجديد والفوز بـ 50 هدية من ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الموسم الجديد من لعبة ببجي قبل أيام قليلة، حيث يلعب محترفي ولاعبي ببجي في الأسبوع الأول من الموسم الجديد، الأمر الذي يجعل جميع اللاعبي يسعون إليه شحن الموسم الجديد في ببجي وذلك بهدف الإستفادة من الهدايا الإضافية التي تمنحها اللعبة إلا اللاعبين عند تحقيق المهام الأسبوعية التي تطرحها اللعبة، وبمناسبة بدأ موسم أجازة الصيف فإن الكثير من لاعبي ببجي يسعون إلى شحن الشدات للظهور بمظهر منافس واحترافي، وتتعدد طرق شحن شدات ببجي على اختلاف كل دولة، إلا أن السبل تعتبر واحدة في مجمل الأمور والتي سنقوم باستيضاحها خلال الفقرات التالية وكيفية الاستفادة منها.

طرق شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022

الطريقة الرسمية الأفضل لشحن شدات في لعبة ببجي تكون من خلال موقع Midasbuy وهو الموقع الرسمي المخصص لشحن الشدات والذي يمكنك من خلاله شحن آلاف شدات ببجي من خلال طرق الدفع التي يوضحها الموقع، مع العلم أنه يمكن شحن UC ببجي بداية من 60 شدة ويمكنك اختيار الكمية التي تريدها على حسب احتياجك.

المميز عند شحن شدات ببجي من موقعها الرسمي وهو midasbuy أنه عند شحن أي كمية يمنحك الموقع كمية إضافية من الشدات فعلى سبيل المثال عندما تقوم بشحن 300 شدة تحصل على 30 شدة إضافية وتزداد عدد الشدات كلما قمت بشحن كمية أكبر حتى عند شحن 12000 شدة تحصل على عدد 4800 شدة إضافية.

وسائل الدفع على موقع midasbuy لشحن شدات ببجي

يوفر الموقع 4 وسائل دفع من الممكن أن تقل أو تزداد على حسب دولتك وهي على التفصيل الآتي:

الوسيلة الأولى هي من خلال البطاقة البنكية ويشجع الموقع على إضافة البطاقات البنكية ويمنح مستخدميها نقاطا إضافية تستخدم فيما بعد في الاستمتاع ببعض المنح والهدايا. الوسيلة الثانية من خلال وسيلة دفع شركة فوري وذلك بالنسبة للمصريين، حيث عند اختيارها يطلب منك رقم هاتف ويقوم بإخراج رقم فاتورة تذهب به إلى أقرب متجر تقوم بالدفع به لتحويل الشدات لحسابك. الوسيلة الثالثة من خلال رصيد شركة أورانج أو شركة اتصالات حيث يجب توفير المبلغ المطلوب دفعه قبل عملية الشحن. يمكنك استخراج رقم بطاقة افتراضية من خلال خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات المحمول والدفع من خلالها أيضا.

يمكنك الاستفادة من الهدايا الإضافية التي تمنحها اللعبة إلى اللاعبين المتميزين وذلك من خلال تحقيق المهمات الخمسين التي يتم توزيعها على مدار أربعة أسابيع حيث أنه عند الوصول إلى رقم RP 100 تحصل على بدلات وأسلحة بأشكال وألوان مميزة واحترافية.