تحديث لعبة أي فوتبول بيس efootball PES آخر إصدار علي أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في 3 دقائق

لقد اشتهر كلمات تحديث لعبة بيس كثيرا على موقع البحث جوجل كثيرا حيث قام الكثير من اللاعبين بالبحث عن طريقة تحديثها وذلك لأن هذه اللعبة تكون من أهم الألعاب الخاصة بكرة القدم وكأنها تنقلك إلى عالم كروي جديد داخلها حيث يوجد بها بطولات قوية وكبيرة مثل كاس العالم والدوري يمكن للاعب أن يختار اللاعبين والفريق التي يلعب به والملعب وتتميز اللعبة بجرافيك عالي جدا من حيث صورة اللاعبين والملعب والجماهير حيث عملت الشركة القائمة عليها بتحديثها دائما وذلك للاستمتاع بميزاتها الكثيرة وسوف نتعرف على طريقة تحديثها من خلال هذا المقال.

خطوات تحديث لعبة بيس

نجد أن تلك اللعبة من الألعاب الكروية المميزة حيث عن طريقها يشعر اللاعب أنه يلعب داخل ماتش حقيقي وبحث الكثير عن طرق تحديثها وسوف نوضح لكم خطوات التحديث من خلال النقاط التالية..

ندخل على جوجل في هواتف الأندريود.

نكتب في البحث لعبة بيس.

نختار اللعبة من قائمة الألعاب التي تظهر أمامنا.

نضغط على اللعبة ونقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تحديث.

ننتظر قليلا حتى يتم التحديث بنجاح.

تحديث اللعبة على هواتف آبل

يختلف تحديث اللعبة من هواتف آبل عن الأندريود لذلك سوف نوضح لكم طرق تحديث اللعبة من خلال النقاط التالية..

يضغط اللاعب على أب ستور.

يضغط اللاعب على الشاشة التعريفية.

بختار من القائمة لعبة بيس.

يضغط على كلمة تحديث وينتظر قليلا حتى يتم تحديثها.

تحديث اللعبة على الكمبيوتر

هناك من يعشق تلك اللعبة على أجهزة الكمبيوتر لذلك سوف نوضح طريقة تحديثها من خلال النقاط التالية..