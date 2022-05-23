نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة أي فوتبول بيس efootball PES آخر إصدار علي أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في 3 دقائق في المقال التالي
لقد اشتهر كلمات تحديث لعبة بيس كثيرا على موقع البحث جوجل كثيرا حيث قام الكثير من اللاعبين بالبحث عن طريقة تحديثها وذلك لأن هذه اللعبة تكون من أهم الألعاب الخاصة بكرة القدم وكأنها تنقلك إلى عالم كروي جديد داخلها حيث يوجد بها بطولات قوية وكبيرة مثل كاس العالم والدوري يمكن للاعب أن يختار اللاعبين والفريق التي يلعب به والملعب وتتميز اللعبة بجرافيك عالي جدا من حيث صورة اللاعبين والملعب والجماهير حيث عملت الشركة القائمة عليها بتحديثها دائما وذلك للاستمتاع بميزاتها الكثيرة وسوف نتعرف على طريقة تحديثها من خلال هذا المقال.
خطوات تحديث لعبة بيس
نجد أن تلك اللعبة من الألعاب الكروية المميزة حيث عن طريقها يشعر اللاعب أنه يلعب داخل ماتش حقيقي وبحث الكثير عن طرق تحديثها وسوف نوضح لكم خطوات التحديث من خلال النقاط التالية..
- ندخل على جوجل في هواتف الأندريود.
- نكتب في البحث لعبة بيس.
- نختار اللعبة من قائمة الألعاب التي تظهر أمامنا.
- نضغط على اللعبة ونقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تحديث.
- ننتظر قليلا حتى يتم التحديث بنجاح.
تحديث اللعبة على هواتف آبل
يختلف تحديث اللعبة من هواتف آبل عن الأندريود لذلك سوف نوضح لكم طرق تحديث اللعبة من خلال النقاط التالية..
- يضغط اللاعب على أب ستور.
- يضغط اللاعب على الشاشة التعريفية.
- بختار من القائمة لعبة بيس.
- يضغط على كلمة تحديث وينتظر قليلا حتى يتم تحديثها.
تحديث اللعبة على الكمبيوتر
هناك من يعشق تلك اللعبة على أجهزة الكمبيوتر لذلك سوف نوضح طريقة تحديثها من خلال النقاط التالية..
- ندخل على جوجل ونقوم بكتابة اسم اللعبة.
- نقوم باختار رابط اللعبة والضغط عليها.نضغط على تحديث وننظر قليلا حتى يتم تحديثها.
- مميزات اللعبة بعد تحديثهايمكن للاعب أن يصل إلى مستويات متقدمة داخل اللعبة دون أن تتوقف كما كان يحدث في السابق.
- نجد أن اللعبة تتميز برافيدك واضح ومميز وصوت عالي.
- يوجد بها صوت جماهيري واضح مثل الحقيقي.
يوجد بها منافسات على الكأس والدوري مثل المباريات الحقيقية.
- يوجد بها جميع الفرق التي تم تصنيفها عالميا لذلك يمكن للاعب أن يختار الفرقة التي يريدها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث لعبة أي فوتبول بيس efootball PES آخر إصدار علي أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.