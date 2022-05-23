العب حالا.. طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد علي اجهزة الاندرويد والايفون والكمبيوتر

لعبة ماين كرافت، كثير من الشباب يحملون مختلف الألعاب الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث تساعدهم على قضاء وقت الفراغ والتسلية وإخراج الطاقة المكبوتة، وتعتبر لعبة ماين كرافت من أكثر الألعاب التى يبحث عنها الكثير لتشغيلها ومعرفة طريقة تشغيلها، فهي لعبة ترفيهية تعتمد على لغة الجافة، والتى يمكن لجميع الفئات العمرية ممارستها، كما إنها من الألعاب التى لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لتحميلها ويمكن تحميلها على جميع الأجهزة بكل سهولة، لذلك انتشرت بين جميع الشباب، وأصبح الكثير يبحث عنها لتشغيلها، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft، وكذلك كيفية ممارسة اللعبة.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت

لم تظهر لعبة ماين كرافت منذ عدة سنوات عديدة، فهي حديثة الظهور، كما أنها حصدت شهرة كبيرة منذ ظهورها، فهى كانت من الألعاب المستقلة، ولكن تم تطويرها في عام 2009م، وأصبحت تابعة لشركة مايكروسوفت التي قامت بتحديثها إلى مستويات عليا، حتى أصبح من السهل تنزيلها على جميع الأجهزة، ويمكن تحميل لعبة ماين كرافت من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً قُم بالذهاب إلى أيقونة البحث المتواجدة على جهازك.

اكتب في خانة البحث المتاحة أمامك اسم لعبة ماين كرافت Minecraft.

لابد من توفير مساحة 2 جيجا على جهازك حتى يتم تحميل اللعبة.

سوف تظهر اللعبة أمامك قُم بتشغيلها.

بعد قيامك بتشغيل اللعبة اضغط على كلمة ألعب.

أصبحت اللعبة أمامك للبدء في اللعب.

كيفية تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft

أصبح من السهل تشغيل جميع أنواع الألعاب الإلكترونية المغامرة على أجهزة الهواتف الذكية بمجرد توافر المساحة المحددة للعبة، لذلك يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت على جميع أجهزة الأندرويد مع توفير مساحة 2 جيجا بايت على جهازك، ويتم ممارسة اللعبة من خلال إتباع ما يلي.