بالخطوات تثبيت لعبة كاندي كراش الحقيقية 2022 آخر إصدار Candy Crush Saga للاندرويد

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة كاندي كراش الحقيقية بشكل كبير بين محبي الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف الاندرويد وأجهزة الكمبيوتر على حد سواء، وقد تم إصدار اللعبة من جانب شركة king العالمية في عام 2012 وأصبحت منذ ذلك الوقت من الألعاب الأكثر تسلية واستمتاع بين عدد كبير من فئات العمر في مختلف المجتمعات، ويمكن تثبيت هذه اللعبة عن طريق خطوات سهلة تم الإعلان عنها ونوردها لكم في السطور التالية.

لعبة كاندي كراش الحقيقية

يمكن تثبيت اللعبة الأصلية عن طريق الدخول إلى تطبيقات google play واتباع خطوات التنزيل المتمثلة في

الضغط على كلمة تثبيت اللعبة من محرك البحث جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في بحث متجر بلاي (Candy Crush Saga).

ثم الضغط على تنزيل اللعبة.

تبدأ في التنزيل على هاتفك، وبعد ذلك تضغط على الأيقونة لفتحها.

يجب الضغط على موافقة اللاعب على شروط وأحكام اللعبة من اجل البدء في اللعب.

تتقدم في اللعبة من البيت الأول لمراحل متعددة من خلال اختيار مطابقة 3 حلوى أو أكثر بالترتيب.

لعبة كاندي كراش الحقيقية مراحل

تعتمد لعبة Candy Crush Saga للاندرويد على وجود عدد من المراحل أو المستويات المتتالية الممتعة للاعب، وفي خلال مرور اللاعب في هذه المراحل والعمل على تخطي كل مرحلة والتي تليها بنجاح، يتمكن اللاعب من الحصول على جوائز متتالية ومكافئات تساعده على اجتياز كافة هذه المراحل بالشكل الصحيح، حيث يكتسب اللاعب مهارات اللعب من خلال كثرة ما وصل إليه من مراحل والتي تجعله يصل إلى المستوي الأخير والفوز بالنقاط.

ألعاب كراش فواكهه

تعتبر اللعبة من ألعاب المغامرات الجميلة والتي تتعلق بالفاكهة، حيث تبدأ اللعبة بوجود عدد من الفاكهة وما لها من ألوان مبهجة من الأحمر والأصفر البرتقالي وما إلى ذلك من الفواكه المحببة للكبار والصغار، وتكون هذه الفاكهة في أماكن متباعدة بعض لشئ، وعلى اللاعب إسقاط كل منها من اجل تخطي المستويات، إذ انه بمجرد إسقاط أي من تلك الفاكهة تبدأ غيرها في الظهور وهكذا حتي تعطي للاعب فرصة اكبر في اللعب ووقت اكبر في الاستمتاع.